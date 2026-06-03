«Райский остров скрывает смертельную опасность». На Бали туристов предупредили об опасных медузах

Представители природоохранных организаций индонезийского острова Бали сообщили РИА Новости , что туристам стоит опасаться не акул, а других морских обитателей, включая ядовитых медуз, осьминогов и морских змей.

«Большинство туристов боятся акул, но в действительности гораздо чаще проблемы вызывают совсем другие существа - ядовитые медузы, морские змеи, крылатки, рыбы-камни и некоторые виды осьминогов. При этом инциденты с серьезными последствиями остаются редкими, если соблюдать элементарные правила безопасности», - пояснили в одной из природоохранных организаций Бали Coral Triangle Center.

Экологи отмечают, что в акватории Бали периодически встречаются кубомедузы и португальские кораблики, которые относятся к числу опасных жалящих морских организмов. Их длинные щупальца способны жалить даже после того, как животное выброшено на берег.

Специалисты также предупреждают о синекольчатом осьминоге.

«Несмотря на размеры, сопоставимые с мячом для гольфа, этот обитатель тропических вод относится к числу ядовитых животных на планете. Его яркие голубые кольца появляются при опасности и служат предупреждением», - отметили в Coral Triangle Center.

Среди прочих потенциально опасных обитателей Бали экологи называют рыбу-камень, которая умеет маскироваться под обычный камень на дне, а также морских змей, встречающихся у побережья острова.

Ранее сообщалось о том, что туристы засняли рифовых акул, появившихся у пляжей Нуса-Дуа на Бали.