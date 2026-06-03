Миронов предложил ввести выплату 50% прожиточного минимума за уход за пенсионерами старше 80 лет

В документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости , парламентарий предложил установить дополнительную выплату лицам, осуществляющим уход за одинокими пенсионерами старше 80 лет.

«Считаю необходимым установить дополнительную выплату лицам по уходу за пенсионером, которому более 80 лет, независимо от формального статуса инвалидности», - говорится в письме.

Выплату предлагается предоставлять родственнику, соседу или соцработнику, который фактически заботится о пенсионере. Критерии: возраст (80+), одинокое проживание и низкий доход пожилого человека (среднедушевой доход ниже регионального прожиточного минимума).

Размер выплаты — 50% от прожиточного минимума пенсионера в конкретном регионе. Данная сумма не будет учитываться при назначении других мер поддержки.

Миронов отметил, что сейчас выплата по уходу положена лишь при инвалидности I группы или после оформления статуса через Пенсионный фонд.

«По данным Росстата, в стране проживают почти пять миллионов граждан старше 80 лет. Каждый четвертый из них живет в одиночестве, едва справляясь с многочисленными трудностями. Сам покупает продукты. Сам готовит. Без сопровождения ходит в поликлинику и контролирует время приема лекарств», - добавил парламентарий

По словам Миронова, введение специальных выплат поддержки для граждан старше 80 лет не потребует от государства значительных расходов.

Ранее Миронов сообщил, что депутаты внесут закон об оплачиваемом выходном родителям выпускников.