«Зубастая гиря на леске». Рыбаки из Приморья затащили на борт катера полутораметровую акулу

В Приморском крае рыболовы-любители провели многочасовую схватку с крупным хищником в акватории Японского моря. Граждане России затратили около пяти часов на то, чтобы поднять на палубу небольшого катера акулу серо-голубого окраса, сообщает Life.ru .

На опубликованных кадрах видно, как рыбаки ведут борьбу с сильной рыбой. Хищник активно сопротивлялся, но в конечном счёте оказался на борту.

В Сети также появилось видео последствий нападения акулы. Мужчины рассчитывали поймать менее опасную добычу, забросив удочку. Однако на крючок вместо тунца зацепилась акула мако (как предположили позже). Когда хищницу затащили на судно, она уже успела откусить тунцу заднюю часть тела.

Авторы ролика высказали предположение, что выловили акулу-мако. Но, как сообщает «ИА PrimaMedia» со ссылкой на экспертов Национального научного центра морской биологии ДВО РАН, на видеозаписи запечатлена сельдевая акула (Lamna nasus).

Ранее сообщалось о том, что ученые нашли акулу-призрака и плотоядный «шар смерти» на большой глубине.