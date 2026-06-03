«Золотой билет в декрет». Максимальная выплата по беременности и родам достигла 955 тысяч рублей

В 2026 году максимальная величина пособия по беременности и родам для гражданок РФ составит почти один миллион рублей. Об этом со ссылкой на пресс-службу Социального фонда России сообщает РИА Новости .

Выплата рассчитывается на основании дохода женщины за два предшествующих календарных года. Источником средств выступают страховые взносы, которые перечислял работодатель за сотрудницу.

«До рождения ребенка маме оформляется пособие по беременности и родам. В этом году его максимальный размер составляет около 955 тысяч рублей», - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что с 2025 года в четыре раза увеличен объем данной меры поддержки для студенток и аспиранток, обучающихся очно. В среднем по стране пособие для этой категории сейчас достигает почти 100 тысяч рублей. Начиная с 1 сентября 2025 года его размер привязан к региональному прожиточному минимуму, выплата производится единовременно за весь период декретного отпуска.

Ранее сообщалось о том, что количество многодетных в Подмосковье выросло до 120 тыс.