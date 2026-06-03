«Золотой билет в декрет». Максимальная выплата по беременности и родам достигла 955 тысяч рублей
СФР: максимальное пособие по беременности и родам составляет 955 тысяч рублей
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
В 2026 году максимальная величина пособия по беременности и родам для гражданок РФ составит почти один миллион рублей. Об этом со ссылкой на пресс-службу Социального фонда России сообщает РИА Новости.
Выплата рассчитывается на основании дохода женщины за два предшествующих календарных года. Источником средств выступают страховые взносы, которые перечислял работодатель за сотрудницу.
«До рождения ребенка маме оформляется пособие по беременности и родам. В этом году его максимальный размер составляет около 955 тысяч рублей», - пояснили в ведомстве.
Отмечается, что с 2025 года в четыре раза увеличен объем данной меры поддержки для студенток и аспиранток, обучающихся очно. В среднем по стране пособие для этой категории сейчас достигает почти 100 тысяч рублей. Начиная с 1 сентября 2025 года его размер привязан к региональному прожиточному минимуму, выплата производится единовременно за весь период декретного отпуска.
Ранее сообщалось о том, что количество многодетных в Подмосковье выросло до 120 тыс.