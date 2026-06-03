Священник рассказал, о чем молиться перед Владимирской иконой Богоматери

Верующие на праздник Владимирской иконы Богородицы возносят молитвы о защите России, просят даровать мудрости руководству страны и испрашивают Божией помощи в повседневных нуждах. Об этом в беседе с корреспондентом РИА Новости сообщил благочинный Сретенского ставропигиального монастыря столицы иеромонах Афанасий (Дерюгин).

В Русской православной церкви 3 июня отмечают один из дней памяти Владимирской иконы Божией Матери. Эта дата одновременно является престольным праздником для Сретенского ставропигиального мужского монастыря Москвы. Обитель была основана в 1397 году в память о чудесном избавлении города от нашествия войск Тамерлана, которое произошло после встречи (сретения) чудотворного образа. В 1679 году здесь был возведен главный собор, освященный в честь Сретения Владимирской иконы Богородицы.

«Все праздники, посвященные этой иконе, связаны с важными событиями в истории нашей страны. Это наводит на мысль, что особенно сейчас, в непростые для Отечества нашего дни, очень важно молиться Божьей Матери перед ее Владимирской иконой: просить помощи, защиты нашей стране, мудрости нашим правителям и помощи Божией во всех обстоятельствах жизни, которые проходит и каждый из нас, и наша страна. К ней прибегают в любых нуждах - Богородица, в том числе по молитвам перед этой иконой, слышат нас и помогает», — рассказал священнослужитель.

Иеромонах Афанасий также отметил, что Владимирская икона является одной из самых древних и широко почитаемых на Руси святынь.

«Особенно она прославилась тем, что в трудные минуты жизни по молитвам перед ней страна спасалась от нашествий иноплеменников», — добавил представитель РПЦ.

Ранее сообщалось о том, что нельзя делать в День Владимирской иконы Божией Матери.