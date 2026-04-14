Трио с Востока и «Локомотив» доминируют в КХЛ: как проходят четвертьфиналы Кубка Гагарина

Четвертьфиналы Кубка Гагарина неожиданно вылились в доминирование одной из команд во всех четырех парах. «Металлург», «Авангард», «Ак Барс» и «Локомотив» после трех матчей ведут в своих сериях со счетом 3-0. Им осталось одержать по одной победе для выхода в полуфинал.

Самая предсказуемая пара

Победитель регулярного чемпионата «Металлург» виделся явным фаворитом в противостоянии с нижегородским «Торпедо» и ожидания оправдывает. Магнитка забрала две домашние игры (4:3, 4:1), а затем победила и в гостях (4:2).

«Торпедо» открыло счет в домашнем матче, но во втором периоде пропустило четыре шайбы менее чем за 10 минут, что и решило исход встречи. Главный тренер «Металлурга» отдал должное сопернику.

«Все игры напряженные. Если брать средний уровень защитников, то они у нас потехничнее, опытнее. Если про нападение говорить, то ребята тоже помобильнее, поопытнее, по фамилиям тоже», — сказал Андрей Разин.

Он отметил, что его коллега из «Торпедо» Алексей Исаков вырос в отличного тренера, который со скромным бюджетом вывел команду в восьмерку сильнейших. Однако, несмотря на все комплименты, нижегородцам вряд ли удастся затянуть серию.

«Салават» распечатал ворота «Локомотива» в третьей игре

Действующий обладатель Кубка Гагарина «Локомотив» также был фаворитом в паре с «Салаватом Юлаевым». Уфимцы заработали всеобщие симпатии яркой игрой в серии с «Автомобилистом», но здесь столкнулись с исключительно организованной обороной.

«Локомотив» засушил две домашние игры (1:0, 2:0) и вырвал победу в гостях (3:2). В третьей игре ярославцы вели 1:0 после первого периода и следовали тактике двух предыдущих матчей. Но потом травму получил форвард «Салавата» Евгений Кузнецов, и уфимцы завелись.

В третьем периоде Григорий Панин ударил локтем в лицо Александра Радулова, и «Локомотив» получил пятиминутное большинство. В самом его конце Артур Каюмов забросил победную шайбу.

Экс-тренер сборной России Владимир Плющев раскритиковал действия арбитров в этом матче.

«Мы приучены к двойным стандартам. На Кузнецове удаление пропускается, тут же на Радулове, наоборот, выписывается штраф по максимуму. Анархия!» — сказал опытный специалист.

Впрочем, «Салавату» от такой оценки не легче.

«Авангард» дожимает ЦСКА

ЦСКА под руководством Игоря Никитина прибавлял по ходу регулярного чемпионата, уверенно прошел в первом раунде СКА, но пока ничего не может поделать с мастеровитым омским «Авангардом».

Омичи в каждом матче забросили по три шайбы — 3:0, 3:2, 3:2 ОТ. Считалось, что армейцы должны быть физически лучше готовы, чем возрастная омская команда, но пока этого не видно, что и доказал овертайм в третьем матче. На 76-й минуте матча Константин Окулов (кстати, бывший игрок армейцев) принес победу «Авангарду» и почти убил шансы ЦСКА на полуфинал.

Бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский ответил на вопрос, за счет чего ЦСКА может затянуть серию.

«Даже не знаю. Только если на каком-то характере. Потому что даже когда я вчера смотрел овертайм, было видно, что Омск физически даже лучше готов», — констатировал знаменитый в прошлом нападающий.

Главная неожиданность четвертьфинала

Противостояние минского «Динамо» и казанского «Ак Барса» ожидалось как самое непредсказуемое. Минчане на протяжении всего сезона показывают результативный хоккей, а в первом раунде уничтожили московских одноклубников.

«Динамо» в упорной борьбе уступило в двух домашних матчах (1:2, 4:5 ОТ). Поражение во второй игре психологически надломило команду. По ходу той встречи хозяева уступали 1:3, в третьем периоде сумели выйти вперед (4:3), но пропустили на последней минуте, а затем проиграли в овертайме.

Первый матч минчан в гостях завершился разгромом (0:4), а команда выглядела безвольно.

Если не случится никакого чуда, то в полуфиналах Кубка Гагарина встретятся «Локомотив» — «Авангард» и «Металлург» — «Ак Барс». Отметим, что в борьбе за трофей могут остаться три команды из Восточной конференции.