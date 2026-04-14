«Вашингтон» Овечкина не попал в плей-офф НХЛ

«Летчики» сумели добыть два очка в матче с «Каролина Харрикейнз», уступая со счетом 0:2 после первого периода. Во втором игровом отрезке Матвей Мичков и Тревор Зеграс сравняли счет, который до конца игры не изменился. В серии послематчевых буллитов «Филадельфия» добыла победа, а вместе с ней и путевку в плей-офф.

«Филадельфия» лишила шансов на попадание в плей-офф «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. «Столичные» могли рассчитывать на постсезон только в том случае, если бы «Летчики» проиграли оба оставшихся матча.

Александр Овечкин проводит свой 21-й сезон в НХЛ. При нем «Вашингтон» лишь в пятый раз не сумел пробиться в плей-офф. В сезоне 2017/18 «Кэпиталз» выиграли Кубок Стэнли, а российский форвард был признан самым ценным игроком плей-офф.

Ранее нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин сказал, что не верит в то, что их недавнее противостояние с Овечкиным будет последним.