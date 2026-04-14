«Потолок сломан». Правительство отменило лимит декретного стажа для пенсии

Речь идет о периодах отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет. Раньше в стаж засчитывалось не более шести лет такого «декрета» (максимум за четырех детей). Теперь это ограничение сняли. Учитывать будут все время ухода за детьми, что позволит увеличить пенсии родителям с пятью и более детьми.

Аналогичные поправки внесены для сельского стажа, который дает право на доплату в 25% от фиксированной выплаты к пенсии (для неработающих пенсионеров с 30-летним стажем в селе). Теперь туда также войдет весь отпуск по уходу за детьми до полутора лет без ограничений.

Отдельно уточнили правила для родителей близнецов. При многоплодной беременности в стаже суммируется фактическое время ухода за каждым ребенком.

Например, если один из родителей был в декрете с двойней, в его страховой стаж засчитают сразу три года, если с тройняшками — максимум 4,5 года, а если родились сразу четверо детей — шесть лет. Ограничений по общей продолжительности стажа здесь тоже нет.

Ранее россиянам рассказали, как накопить дополнительный миллион к пенсии.