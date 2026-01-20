Трусова, Валиева, Косторная — три великих возвращения в русской фигурке: что это значит?

Три знаменитые российские фигуристки почти одновременно объявили о возвращении в большой спорт. Серебряный призер Олимпийских Александра Трусова, чемпионка Европы Алена Косторная, обладательница мирового рекорда Камила Валиева снова готовы штурмовать вершины.

Почему это произошло

Одновременное возвращение в большой спорт сразу трех звезд отчасти, возможно, совпадение, но в нем есть своя логика.

Российских спортсменов возвращают на международные соревнования, а значит, появляется мотивация работать. Косторной — 22 года, Трусовой — 21, а Валиевой — всего 19. Еще перед прошлым олимпийским циклом они бы казались ветеранами, но изменились правила, вырос возрастной ценз, судьи стали больше ценить катание, а не только прыжки вертлявых тинейджерок — это дает больше шансов на то, чтобы возвращение оказалось успешным.

Каждой есть что доказывать. Про Валиеву все понятно, у нее отобрали все результаты, начиная с сезона-2021/22, включая олимпийское золото в командных упражнениях. Но ведь и Трусова была явно недовольна той Олимпиадой: была уверена, что именно она со своими ультра-си заслужила золото Игр, а не Анна Щербакова. Косторная же возвращается не в одиночное катание, будет пробовать себя в парном — вместе с мужем Георгием Куницей, тоже новый вызов.

Планы Валиевой

Фото: [ соцсети ]

Камила Валиева и Александра Трусова заявились на чемпионат России по прыжкам, который пройдет с 31 февраля по 1 января в Москве. Это значит, что, по крайней мере, часть своего прыжкового арсенала спортсменки восстановили.

«Друзья, у меня для вас новость — я возвращаюсь на большой лед. Конечно, очень волнуюсь, но гораздо сильнее жду момента, когда снова почувствую соревновательный азарт на чемпионате России по прыжкам. А одну из своих новых программ впервые покажу на Кубке Первого канала — для меня это будет особенный праздник. Хочу пригласить вас сопровождать меня на этом пути, ведь именно ваши любовь и поддержка стали для меня самым мощным источником мотивации», — написала Камила Валиева в своем телеграм-канале.

Известно, что она уже восстанавливает четверной тулуп и тройной аксель. Спортсменка тренируется в академии Татьяны Навки у тренера Светланы Соколовской.

Возвращение к Тутберидзе

Фото: [ соцсети ]

Александра Трусова написала, что ей еще есть чем удивить болельщиков. Фигуристка занимается у Этери Тутберидзе — это ее третье возвращение к тренеру, в свое время уходила и к Плющенко, и к Соколовской.

После Олимпиады Трусова выступала совсем немного. Вмешалась травма, а затем как-то закрутила личная жизнь. Александра вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова, в августе родила сына Михаила. Именно рождение сына, во всяком случае, так кажется, вдохновило спортсменку, и сейчас она очень много времени проводит на льду — вернулись и интерес к катанию, появилась мотивация.

Безусловно, с возвращением Трусовой и Валиевой конкуренция в женском одиночном катании в стране возрастет, а это залог прогресса.

Несколько скептически о возвращении Трусовой и Валиевой высказалась трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина: дескать, возвращаются, потому что ничего другого не умеют. Если разобраться, ничего обидного в этой фразе нет. Здорово же, что классные, далеко еще не реализовавшие свой потенциал спортсменки будут заниматься тем, что действительно умеют лучше всего — и лучше, может быть, всех в мире.

Теперь уже с мужем и сыном

Фото: [ соцсети ]

Алена Косторная также брала паузу в карьере из-за рождения сына. Она будет тренироваться в «Ангелах Плющенко». По ходу сольной карьеры фигуристка уже приходила в академию двукратного олимпийского чемпиона, но затем вернулась к Тутберидзе.

«Верим, что наш союз в спорте будет насыщенный и интересный. Спустя 5 лет вернусь в уже знакомые стены в "Ангелах". Но уже с мужем и сыном, к знакомой команде», — написала Косторная.

В свое время Алену называли самой эпатажной, самой импульсивной фигуристкой страны. Теперь наблюдатели отмечают, что спортсменка, не утратив своей легкости и прекрасного катания, стала гораздо более ответственной, четко понимающей поставленную перед собой цель и методы ее достижения.