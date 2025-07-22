ЦСКА и «Динамо» теряют очки, «Спартак» побеждает, но возмущается судейством: обзор РПЛ

Победы фаворитов

Действующий чемпион России «Краснодар» начинал новый турнир матчем на выезде с «Пари НН». Из-за ремонта нижегородского стадиона встреча проходила на «Ак Барс Арене» в Казани.

«Краснодар» особых проблем по ходу матча не испытал. В конце первого тайма Диего Коста открыл счет, на 65-й минуте преимущество «быков» выросло после гола Виктора Александрова, а вскоре победную точку поставил Эдуард Сперцян, признанный лучшим игроком матча.

Гораздо сложнее пришлось вице-чемпиону «Зениту», принимавшему «Ростов». Южане в межсезонье потеряли нескольких ключевых игроков, но не отказались от своего стиля и с первых минут включили дерзкий прессинг. На 22-й минуте это принесло им успех. Ростовчане накрыли неудачный пас Евгения Латышонка, и Иван Комаров открыл счет.

Фото: [ РПЛ ]

«Зенит» по-настоящему проснулся только во втором тайме. Матео Кассьерра на 67-й минуте оказался самым расторопным в штрафной, а на 79-й минуте Луис Энрике заработал пенальти, который реализовал Андрей Мостовой. Вскоре Луис Энрике и Лусиано Гонду соорудили еще один гол, но после совещания с ВАР арбитр его отменил из-за офсайда. 2:1.

ФК «Сочи», вернувшийся в РПЛ, собрал интересный, «игровой» состав и попытался играть с «Локомотивом» в открытый футбол. Долгое время игра шла на встречных курсах, но в концовке железнодорожники в течение шести минут забили три мяча. Отличились Александр Руденко, Дмитрий Воробьев и Зелимхан Бакаев. Напомним, Руденко и Бакаев пришли в «Локомотив» в межсезонье из прекративших свое существование «Химок».

3:0 — по счету уверенная победа «Локомотива», но по игре южане столь крупного поражения не заслуживали.

Осечки ЦСКА и «Динамо»

Фото: [ РПЛ ]

Открывал новый сезон РПЛ матч «Динамо» — «Балтика». Вернувшаяся в РПЛ команда Андрея Талалаева показала себя боевитым и неуступчивым соперником. Калининградцы открыли счет на 13-й минуте. Андрей Лунев нерасчетливо выбросился на перехват, и Брайан Хиль катнул мяч в пустые ворота.

Динамовцы сравняли счет в начале второго тайма, после углового свой первый гол в РПЛ забил защитник бело-голубых Хуан Касерес. 1:1 — дебют Валерия Карпина на посту главного тренера «Динамо» оказался смазанным.

Не смог выиграть свой стартовый матч в РПЛ и новый главный тренер ЦСКА Фабио Челестини. Матч с «Оренбургом», который оказался в числе участников РПЛ буквально за неделю до начала турнира, завершился нулевой ничьей.

В первом тайме шансы забить были у обеих команд, но прекрасно играли голкиперы Игорь Акинфеев и Богдан Овсянников. Во второй половине ЦСКА атаковал почти беспрерывно, но в нескольких эпизодах вновь выручил Овсянников, еще несколько раз армейцам не хватило точности.

«Спартак» и Казарцев

Фото: [ РПЛ ]

«Спартак» принимал махачкалинское «Динамо» и добился минимальной победы благодаря голу Маркиньоса в концовке первого тайма.

Но после матча больше говорили не об игре, а о судействе. Арбитра Василия Казарцева связывают со «Спартаком» непростые отношения. Несколько лет назад он работал на матче красно-белых с «Сочи» (2:2). Тогда «Спартак» упустил победу после двух спорных пенальти, и тогдашний владелец клуба Леонид Федун грозился снять команду с чемпионата.

На этот раз Казарцев не засчитал четыре гола «Спартака» и не назначил три пенальти. Впрочем, три из четырех голов были забиты после явных офсайдов, а все случаи с пенальти не выглядят однозначными. В любом случае ЭСК будет чем заняться между турами — «Спартак» обратился в комиссию с просьбой разобрать спорные эпизоды.

Мирное самарское дерби

Фото: [ РПЛ ]

В первом туре встретились две команды, представляющие Самарскую область, — «Крылья Советов» и тольяттинский «Акрон». Тольяттинцы открыли счет в компенсированное к первому тайму время — отличился Йонуц Неделчару. На 56-й минуте арендованный у «Локомотива» Вадим Раков дальним ударом забил красивейший гол — 1:1.

Казанский «Рубин» на выезде обыграл «Ахмат» (2:0). У грозненцев было немало хороших моментов, особенно в первом тайме, но счет открыл Дардан Шабанхаджай. А на 51-й минуте Велдин Ходжа укрепил преимущество гостей после изумительного паса Мерлинда Даку.