ЦСКА назначил главным тренером Челестини из «Базеля»: как раньше работали в РПЛ специалисты из Швейцарии

ПФК ЦСКА объявил о назначении главным тренером 49-летнего Фабио Челестини из швейцарского «Базеля», подписав соглашение со специалистом по схеме 2+1.

Кто такой Челестини

В бытность игроком полузащитник выступал за клубы Швейцарии, французские «Труа» и «Марсель», испанские «Леванте» и «Хетафе». Челестини провел 35 матчей в футболке национальной сборной Швейцарии.

Тренерскую карьеру Челестини начинал в качестве ассистента Берндта Шустера в «Малаге». Серьезная самостоятельная работа началась в 2015 году в родной «Лозанне». После этого специалист возглавлял «Лугано», «Люцерн», «Сьон», а в 2023 году стал тренером «Базеля», который на тот момент переживал непростые времена.

В сезоне 2024/2025 «Базель», в состав которого вернулся легенда швейцарского футбола Джердан Шакири, выиграл чемпионат и Кубок Швейцарии. При этом в прессе появились сообщения, что у Челестини испортились отношения с руководством клуба. Возможно, это обстоятельство повлияло на принятие решение о контракте с ЦСКА.

Фото: [ ПФК ЦСКА ]

Из кого выбирал ЦСКА

Отставка Марко Николича, который привел ЦСКА к бронзовым медалям РПЛ и Кубку России, оказалась неожиданной для клуба. Поэтому немедленно стали появляться сообщения о десятках кандидатов, которые могли бы возглавить армейский клуб.

Некоторое время главным кандидатом рассматривался Матиас Алмейда, которого Николич сменил в греческом клубе АЕК. Но специалист уже договаривался с «Севильей». Вторым номером, по данным портала «Чемпионат», шел Марцел Личка, покинувший «Динамо». Однако чех выразил желание поработать в Европе.

Кроме того, ЦСКА контактировал с Лучано Спаллетти, Тьяго Моттой, Франческо Фариоли, Виктором Бруну, Паулу Бенту и Сержиу Консейсау. По словам источников «Чемпионата», Дженнаро Гаттузо и Вальтер Маццари уже дали предварительное согласие, но в клубе искали специалиста с актуальными победными традициями.

Отечественные специалисты руководством армейцев, видимо, не рассматривались изначально, но слухов на этот счет распространялось предостаточно ­— от Сергея Ташуева до Станислава Черчесова.

Чемпион Швейцарии уже работал в России

Фото: [ flickr.com ]

В России уже работал швейцарский тренер, выигравший перед этим чемпионат страны. В 2015 году московский «Спартак» возглавил Мурат Якин, дважды приводивший все тот же «Базель» к победе в чемпионате Швейцарии.

Якин проработал в «Спартаке» всего год. Красно-белые показывали неровную игру и заняли лишь шестое место в РПЛ, не сумев квалифицироваться в еврокубки. После таких результатов увольнение тренера было естественным решением.

Якин вернулся в Швейцарию, а в настоящее время возглавляет национальную сборную этой страны.

Еще один тренер из «Базеля»

Испанец Гильермо Абаскаль выступал за молодежку «Барселоны», но большой футбольной карьеры у него не случилось, из-за чего в России его затем однообразно критиковал Александр Мостовой.

Фото: [ ФК «Спартак» ]

Уже в 18 лет Абаскаль решил заняться образованием. «Лэптоп-тренер» возглавил швейцарский «Кьяссо» в возрасте 28 лет. После этого испанец поработал в итальянском «Асколи», греческом «Волосе», а в 2022 году стал временно исполняющим обязанности «Базеля». Абаскаль выиграл с клубом серебряные медали, но в «Базеле» хотели большего, поэтому предложили специалисту только должность главного тренера молодежной команды. В сезоне 2023/2024 Абаскаль неожиданно для многих был назначен главным тренером «Спартака».

Первый сезон с Абаскалем получился достаточно ярким. «Спартак» одержал целый ряд ярких побед — дважды обыграл в РПЛ «Краснодар», разгромил «Зенит» в Кубке России (3:0). В чемпионате красно-белые завоевали бронзовые медали.

Абаскаль искренне полюбил Россию и местный чемпионат. Своего первенца он назвал Гильермо-Николай — второе имя в честь основателя «Спартака» Николая Старостина.

Однако второй сезон в «Спартаке» у Абаскаля выдался нервным, и в апреле он был отправлен в отставку. Испанец говорил о том, что не прочь снова поработать в России: он уверял, что хорошо изучил РПЛ и учтет предыдущие ошибки. Но 30 мая стало известно, что Абаскаль возглавил мексиканский клуб «Атлетико Сан-Луис».