ЦСКА обменял лучшего бомбардира, Кузнецов забил за «Салават Юлаев»: самые громкие новости КХЛ

В начале нового года в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) произошло несколько знаковых событий. «Подмосковье сегодня» собрал главные новости российской лиги.

ЦСКА обменял «летучего голландца»

ЦСКА обменял в «Локомотив» своего лучшего бомбардира голландца Даниэля Спронга в «Автомобилист» за 100 млн руб.

Из-за конфликта с главным тренером Игорем Никитиным «летучий голландец» не играл с конца ноября. При этом продолжал оставаться лучшим бомбардиром команды. Проведя лишь 29 матчей за армейцев Спронг набрал 31 (12+19) очков. У второго бомбардира команды Прохора Полтапова 28 очков, но в 46 играх.

Фото: [ ПХК ЦСКА ]

Спронг и приходил в ЦСКА в качестве звезды. 28-летний нападающий в Северной Америке, случалось, курсировал между НХЛ и АХЛ, но все же провел несколько сильных сезонов в сильнейшей лиге мира. В частности, у голландца были сезоны с 40+ очками за «Детройт Ред Уингз» и «Сиэтл Кракен», а всего он сыграл в 374 матчах в НХЛ, набрав 166 (87+79) очков.

Остается загадкой, почему у Спронга и Никитина не сложились отношения. Тренер укорял игрока в том, что он думает о личной статистике больше, чем о командной игре. Но этот упрек кажется несправедливым: голландец с запасом остается лучшим ассистентом ЦСКА, даже проведя на полтора десятка игр меньше.

«У СКА нет такого игрока»

Фото: [ ХК СКА ]

Еще один иностранец стал жертвой разногласий с российским тренером. Канадско-французский форвард Пьеррик Дюбе не нашел общего языка с Игорем Ларионовым в СКА.

Хоккеист пришел в петербургский клуб в ноябре, сыграл семь матчей и плотно сел на скамейку запасных.

«У нас сейчас такого игрока нет. Я не могу сейчас говорить о хоккеисте, который сегодня не играл. У нас его нет в команде. Он только числится. Он проиграл конкуренцию. Дело только в этом», — сказал Ларионов.

Агент Дюбе работает над расторжением контракта со СКА. 25-летний нападающий может продолжить карьеру в Швейцарии.

«Зеленая птичка» прилетела

Фото: [ ХК «Салават Юлаев» ]

Зато пошли в гору дела у одного из самых титулованных и ярких игроков КХЛ Евгения Кузнецова. Закончился период его страданий в магнитогорском «Металлурге», где нападающего периодически оставляли вне состава или давали минимум игрового времени. После обмена в «Салават Юлаев» форвард вновь радует болельщиков своим мастерством.

В первом же матче с «Автомобилистом» (4:1) Кузнецов отметился классным голевым пасом, а в следующей игре с «Барысом» и отдал, и забил — кистевым из середины зоны. Форвард отпраздновал гол фирменной «птичкой», а главный тренер «СЮ» Виктор Козлов с удовлетворением отметил, что «приятно видеть птичку в зеленой форме».

Кузнецов явно получает удовольствие от игры. С «Барысом» у него был рекордный айс-тайм в сезоне — 20:01. Козлов отрядил опытного форварда в звено с Егором Сучковым и главным талантом уфимской команды 18-летним Александром Жаровским.

«Ему дали возможность наслаждаться хоккеем, и он превращает это в результативные действия. Виктор Козлов знает, как использовать Евгения. Надеемся, что все будет хорошо», — сказал агент хоккеиста Шуми Бабаев.

Новый контракт у Радулова

Фото: [ ХК «Локомотив» ]

39-летний Александр Радулов переподписал новый контракт с «Локомотивом», продлив соглашение до конца сезона 2026/27.

Именитый форвард выступает за «Локомотив» с 2024 года, в минувшем сезоне он выиграл с командой Кубок Гагарина. Это его второй трофей в КХЛ, первый Радулов выиграл еще в 2011 году, выступая за «Салават Юлаев». За свою карьеру Радулов провел девять сезонов в НХЛ и 12 — в КХЛ, сыграв в регулярных чемпионатах этих лиг 524 и 615 матчей соответственно.

В нынешнем сезоне Радулов будто обрел второе дыхание и является лучшим бомбардиром и снайпером «Локомотива», набрав 38 (19+19) очков в 44 матчах.

Также «Локомотив» продлил на год соглашение со вторым голкипером команды Алексеем Мельничуком.

Словацкий вратарь отказался от Олимпиады ради «Шанхая»

Фото: [ ХК «Шанхай Дрэгонс» ]

Словацкий голкипер «Шанхай Дрэгонс» Патрик Рыбар отказался от поездки на Олимпиаду из-за желания помочь своему клубу пробиться в плей-офф КХЛ.

«Со мной связывались из сборной, но мы решили, что я останусь здесь, с командой, потому что мы боремся за выход в плей-офф. Тем более что по поводу вызова четких правил между ИИХФ и КХЛ нет. Я остаюсь здесь», — сказал Рыбар.

На данный момент «Драконы» занимают девятое место в Западной конференции, на шесть очков отставая от зоны плей-офф.

А Словакия все же будет представлена на Играх хоккеистами КХЛ. Приглашения в национальную команду приняли защитник «Локомотива» Мартин Гернат, нападающие Адам Лишка из «Северстали» и Адам Ружичка из «Спартака».

«Динамо» подпишет новый контракт с Уилом

Фото: [ ХК «Динамо» ]

Московское «Динамо» подпишет новый контракт со своим лучшим бомбардиром Джорданом Уилом. 33-летний канадец выступает в КХЛ с сезона-2021/22, а за «Динамо» — с сезона-2022/23. По данным СМИ, стороны готовы продлить соглашение еще на два года.

Как утверждает «Матч ТВ», за два следующих года Уил заработает 150 млн руб. В нынешнем сезоне нападающий набрал 36 (10+26) очков в 43 матчах.