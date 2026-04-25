«Он избил моего брата в день рождения сына»: Мария Миронова спустя три года после развода борется за ребенка

Мария Миронова, известная российская актриса и дочь легендарного Андрея Миронова, три года назад развелась с бизнесменом Андреем Сорокой. Однако этот брак, как выяснилось, продолжает отравлять жизнь и ей, и ее шестилетнему сыну.

Недавно стало известно, что Сорока подал иск в суд, обвинив бывшую жену в том, что она не дает ему общаться с сыном. Но, как пишет The Voice, сама Миронова рисует совсем иную картину: по ее словам, именно поведение экс-супруга заставляет ее опасаться за безопасность сына.

Самым шокирующим эпизодом, о котором рассказала актриса, стал инцидент в день рождения ребенка. По утверждению Мироновой, Сорока жестоко избил ее брата, в результате чего тот получил сотрясение мозга и множественные ушибы головы. Драка, произошедшая на глазах у ребенка, и не прошла бесследно: у мальчика, по словам матери, появились приступы агрессии, и его психика оказалась травмирована.

«На все вышеперечисленное имеются справки, видео, протоколы и многочисленные свидетели и все это будет озвучено в суде!», — заявила Миронова.

Актриса также рассказала, что после развода она пыталась наладить контакт с бывшим мужем ради сына, впускала его в дом, позволяла видеться с ребенком и даже оставляла мальчика с отцом с ночевкой. Однако Сорока, по ее словам, требовал забирать мальчика в коммунальные квартиры, грозился увезти его в Стерлитамак и не проявлял никакого интереса к финансовому участию в жизни сына — все расходы на учебу и спорт Миронова несет сама.

Теперь, когда экс-супруг подал на нее в суд, актриса намерена защищать свои права и безопасность сына. Ее интересы будет представлять известный адвокат Шота Горгадзе. Он, кстати, работает со старшими детьми покойного Александра Градского.

