«Благодаря тебе мы узнали о диагнозе мамы»: Луис Сквиччиарини трогательно обратился к маленькому сыну

В семье блогера Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, произошло радостное событие, о котором сообщил ее возлюбленный, танцор Луис Сквиччиарини, пишет The Voice. Он опубликовал душераздирающие семейные снимки, на которых запечатлены Лерчек, он сам и их двухмесячный сын.

Луис обратился к мальчику с самыми теплыми словами. Этот праздник стал особенно важным на фоне той тяжелой борьбы, которую семья ведет уже продолжительное время: Валерия борется с раком желудка четвертой стадии с метастазами и проходит курсы лучевой и химиотерапии.

Сквиччиарини в своем обращении подчеркнул, что именно благодаря рождению сына они узнали о страшном диагнозе.

«Спасибо за то, что пришел в нашу жизнь именно в этот момент. Ведь именно благодаря твоему рождению мы смогли узнать о диагнозе и получить шанс спасти твою маму, которая тебя очень сильно любит. И не может представить жизни без тебя, твоих маленьких ручек и тихо сопящего носика», — написал отец мальчика.

На семейных фотографиях Лерчек выглядит счастливой — эти снимки были сделаны после первого курса химиотерапии, когда она еще не лишилась волос. Луис пожелал сыну расти здоровым и счастливым и заверил, что мама и папа сильно любят его.

Ранее сообщалось, что Луис Сквиччиарини вложил все накопления в бизнес больной раком Лерчек.