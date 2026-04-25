«Обещали, а потом отменили»: Михалков не вручил Сокурову приз «За вклад в мировой кинематограф» на ММКФ

48-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ), который завершился на этой неделе, запомнится не только кинопоказами, но и громким скандалом, в центре которого оказались два мэтра отечественного кино — Никита Михалков и Александр Сокуров, пишет The Voice.

По информации издания, председатель Союза кинематографистов РФ обещал своему коллеге специальный приз «За вклад в мировой кинематограф». Более того, 30 марта Сокуров получил официальное письмо от Михалкова, где тот лично уведомлял его о предстоящем награждении.

Однако, когда режиссер приехал на ММКФ, где должна была состояться премьера его фильма «Записная книжка режиссера», ему сообщили, что награда отменена. Сам Сокуров, комментируя эту историю, признался, что был удивлен самому факту обещания, учитывая, что многие его картины последних лет находились под запретом или не получали прокатных удостоверений.

«Все же рядом и за моей спиной стоят мои уважаемые коллеги, участвовавшие в создании фильмов. На церемонии ММКФ во время представления нашего фильма "Записная книжка режиссера" я передал программному директору ММКФ И.А. Кудрявцеву письмо, адресованное Н.С. Михалкову, с предложением обратить внимание на ситуацию, сложившуюся в российском кино», — отметил Сокуров.

Примечательно, что ни сам Михалков, ни министр культуры РФ Ольга Любимова на церемонии не присутствовали, хотя, по плану, именно председатель Союза кинематографистов должен был вручать награду.

В пресс-службе ММКФ этот инцидент прокомментировали. Там заявили, что Михалков не подписывал никаких документов о вручении специального приза Сокурову. Также там отметили, что в этом году вообще не было решений о такой награде. Однако сам режиссер отнесся к этому философски, назвав отмену приза внутренними проблемами организаторов.

Это не последний эпизод скандалов, связанных с Сокуровым. Накануне его фильм «Сказка» не получил прокатное удостоверение, а в апреле в Санкт-Петербурге отменили ретроспективу, приуроченную к его юбилею.

