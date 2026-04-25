Первая сенсация полуфинала Кубка Гагарина: «Авангард» в гостях разгромил «Локомотив»

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) стартовали полуфиналы Кубка Гагарина. Первый же матч принес весьма неожиданный результат. «Авангард» на выезде разгромил «Локомотив» со счетом 5:2.

Уже к середине второго периода гости вели с разницей в четыре шайбы: отличились Василий Пономарев, Эндрю Потуральски, Максим Лажуа, Джозеф Чеккони. Денис Алексеев отыграл одну шайбу, но в начале третьего периода Лажуа оформил дубль. Максиму Шалунову удалось только подсократить счет.

«Локомотив» справедливо считается командой с отлично отлаженной обороной. Так, в четырех матчах второго раунда против «Салавата Юлаева» железнодорожники пропустили лишь две шайбы, а Даниил Исаев трижды отстоял на ноль (всего в текущем плей-офф у него четыре шатаута). Тем весомее достижение омичей.

Впрочем, в нынешнем сезоне «Локомотив» неожиданно оказался удобным соперником для «Авангарда». В регулярном чемпионате команды встречались дважды, и обе встречи также заканчивались с разницей в три шайбы в пользу сибиряков — 4:1 дома, 3:0 в гостях.

25 апреля стартует второй полуфинал, в котором встречаются магнитогорский «Металлург» и казанский «Ак Барс».