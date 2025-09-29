ЦСКА вышел в лидеры, перфоманс Глушенкова, обидное поражение «Балтики»: обзор РПЛ

В Российской премьер-лиге (РПЛ) завершился десятый тур. По его итогам новым лидером стал ЦСКА.

В РПЛ третий лидер за 10 туров

ЦСКА поднялся на первую строчку в турнирной таблице, дожав калининградскую «Балтику» — 1:0. Победу армейцам принес угловой на пятой компенсированной минуте — отличился мастер голов со стандартов Игорь Дивеев.

«Балтика» потерпела первое поражение в чемпионате. При этом калининградцы сыграли почти со всеми фаворитами турнира, кроме «Краснодара». Одолеть организованную команду Андрея Талалаева не смогли ни «Локомотив» с «Динамо», ни «Спартак» с «Зенитом».

Фото: [ ФК «Ростов» ]

ЦСКА стал третьим лидером в РПЛ с начала чемпионата. Ранее турнирную таблицу возглавляли «Локомотив» и «Краснодар». «Быки» упустили первую строчку, сыграв вничью с «Ростовом» в южном дерби — 0:0.

«Локомотив» прервал ничейную серию

Железнодорожники стартовали в чемпионате с четырех побед, но затем пять раз подряд сыграли вничью. С таким результатом вполне мог закончиться и домашний матч «Локо» с «Рубином».

Фото: [ ФК «Локомотив» ]

Капитан москвичей Дмитрий Баринов забил единственный легитимный мяч только на 78-й минуте. После этого Дардан Шабанхаджай отличился у «Рубина», но после просмотра ВАР гол отменили из-за офсайда.

«Локомотив» остается единственной командой в чемпионате, не проигравшей ни разу.

«Зенит» и «Спартак» громят аутсайдеров

Приходят после неудачного стартового отрезка «Зенит» и «Спартак». В отчетном туре российские гранды доминировали в матчах с «Оренбургом» и «Пари НН» соответственно.

Фото: [ ФК «Зенит» ]

Главным героем тура стал полузащитник петербуржцев Максим Глушенков. «Зенит» разнес «Оренбург» (5:2), Глушенков забил четыре и отдал голевую передачу. В двух последних матчах у него 5+2, в шести предыдущих было 1+1.

Глушенков стал восьмым футболистом в истории РПЛ (с 2002 года), кому удалось сделать покер. Чаще всего четыре и более мяча забивали зенитовцы — Александр Ерохин, Артем Дзюба, Маттео Кассьерра (у него единственный в истории лиги пента-трик). По покеру у армейцев Жо и Вагнера Лава, спартаковца Манфреда Угальде и Хуана Мануэля Босселли из «Пари НН».

«Спартак» легко справился с «Пари НН» — 3:0. В дебюте встречи Манфред Угальде открыл счет, а затем отметился попаданием в штангу. Еще в первом тайме Жедсон Фернандеш результат удвоил, а после перерыва португалец установил окончательный счет.

Черчесов не проигрывает с «Ахматом» в РПЛ

Фото: [ ФК «Ахмат» ]

«Ахмат» при Станиславе Черчесове не проигрывает в РПЛ — четыре победы и три ничьих. В десятом туре грозненцы расправились с «Акроном». Эгаш Касинтура забил в дебюте, а во втором тайме Брайан Мансилья оформил дубль.

Подтягивается к лидерам столичное «Динамо». Команда Валерия Карпина увезла победу из Самары — 3:2. Прошло чуть более получаса игры, а бело-голубые уже громили соперника с крупным счетом после голов Даниила Фомина, Бителло и Ивана Сергеева. Во втором тайме «Крылья Советов» очнулись и напрягли гостей в концовке — Ильзат Ахметов и Томас Галдамес сократили счет до минимума.

Прервал серию из поражений ФК «Сочи», сыграв 0:0 на выезде с махачкалинским «Динамо».

Турнирное положение

Пятерка лидеров уместилась в диапазоне трех очков. У ЦСКА 21 балл, у «Локомотива» и «Краснодара» — по 20, у «Зенита» — 19, у «Спартака» — 18. В следующем туре ЦСКА и «Спартак» играют друг с другом, так что вполне возможны новые изменения в верхней части турнирной таблице.

«Балтика» (17 очков) откатилась на шестое место, далее идут «Динамо», «Ахмат» и «Рубин» — по 15 очков.

Нижнюю часть турнирной таблицы открывают «Крылья Советов» (12), за ними следуют «Ростов» и махачкалинское «Динамо» (по 10), «Акрон» и «Оренбург» (по 7), «Пани НН» (6) и «Сочи» (2).