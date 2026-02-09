У Коростелева украли медаль, жуткая травма Линдси Вонн, австриец побил рекорд Боьорндалена: главное на Олимпиаде

В шаге от медали

Российский лыжник Савелий Коростелев занял четвертое место в скиатлоне. Он финишировал четвертым, всего 3,6 секунды уступив знаменитому Йоханнесу Клебо, а отставание от бронзового призера Мартина Ниенге составило всего полторы секунды.

Второе место занял Матис Делож, опередивший Ниенге на одну десятую. Из-за француза и разгорелись страсти. Российская команда подавала апелляцию, поскольку Делож после смены лыж немного срезал трассу. Но судьи после часового разбирательства постановили, что француз не получил существенного преимущества в том эпизоде, и оставили результаты без изменений.

Коростелев доказал, что может на равных бороться с сильнейшими. Впереди у россиянина еще три дисциплины, где он сможет побороться за медали.

Трагедия американки

Фото: [ МОК ]

Знаменитая американская горнолыжница Линдси Вонн решила принять участие в Олимпиаде, несмотря на повреждение крестообразной связки. Рискованное решение привело к новой тяжелой травме. В самом начале дистанции 41-летняя спортсменка упала и не смогла самостоятельно подняться. Вонн пришлось эвакуировать на вертолете, у нее диагностировали перелом ноги.

Команда США все равно завоевала золото в скоростном спуске. Победительницей стала Бризи Джонсон. Россиянка Юлия Плешкова заняла 22-е место — вполне приличный результат, но далекий от медальных разборок.

Малинин может ошибаться

Фото: [ МОК ]

Командный турнир фигуристов завершился победой сборной США, которая всего на один балл опередила команду Японии. Третье место заняла команда Италии, сборная Грузии остановилась в шаге от медалей.

Интрига сохранялась до последнего проката. Илья Малинин упал в произвольной программе, но все равно остался лидером среди мужчин (200,03 балла). Японец Шун Сато установил личный рекорд в произвольной (194,86), но обойти Малинина не сумел.

Пал рекорд Бьорндалена

40-летний австрийский сноубордист австриец Бенжамин Карл победил в параллельном гигантском слаломе и стал самым возрастным чемпионом в истории зимних Олимпиад. Он побил рекорд Оле Эйнара Бьорндалена. Легендарный норвежский биатлонист также побеждал в 40 лет, но на Играх в Сочи он был младше, чем Карл сейчас на три месяца.

В сноуборде боролся за победу и 45-летний итальянец Роланд Фишналлер, который выбыл в четвертьфинале. Он гонял с российским флагом на шлеме. Никакого политического жеста в этом нет: у Фишналлера на шлеме еще и флаги США, Италии, Канады, Южной Кореи и Китая — то есть всех хозяев Олимпиад, в которых он принимал участие, начиная с 2022 года.

Не хватило практики

Фото: [ ОКР ]

Российский саночник Павел Репилов занял итоговое 14-е место. Ему явно не хватило накатанности на международных стартах. В каждой попытке он улучшал своей результат: 53,861 — 53,847 — 53,692 — 53,563. Но до результатов лидеров это все равно было далековато. Так, чемпион Макс Лангеннан из Германии в каждой из своих попыток выезжал из 53 секунд.