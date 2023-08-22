«У меня все затряслось»: подмосковная школьница поразила жюри крупного конкурса своей актерской игрой

Ученица протвинского лицея № 2 Екатерина Карпенко вышла в финал Всероссийского конкурса-олимпиады «Таланты умного города» в номинации «Актерское Мастерство», который проходил в Тамбове. Катя рассказала, как благодаря конкурсу она неожиданно попала на профсъемку и почему у нее «все затряслось внутри» от стихотворения Эдуарда Асадова, с которым выступила перед жюри.

ВНЕШНОСТЬ ОБМАНЧИВА

Кате 14, в этом году начала заниматься актерским мастерством. Но ни родители, ни она сама не ожидали, что увлечение даст плоды за такой короткий срок.

«Катюша отправила заявку - творческую видеовизитку - на 1-й Всероссийский конкурс-олимпиаду «Таланты умного города», и стала одной из 740 финалистов. Всего на этот конкурс подавались около 5 тыс. ребят со всей страны», - рассказывает мама Марина Карпенко.

Для выступления в конкурсе нужен был особенный номер. Катя решила читать стихотворение, но нужное нашла случайно. Но сразу поняла: это оно!

«Это произведение «Трусиха» Эдуарда Асадова. Меня на него подтолкнула моя троюродная сестра. Она прочитала мне его, когда я была в гостях. И у меня все затряслось. Я поняла, что я должна именно его прочитать», - вспоминает Екатерина.

Вся ирония стихотворения в том, продолжает девочка, что главный герой такой, о котором мечтают все девочки, весь на первый взгляд идеальный. А героиня, напротив, маленькая, ничем не примечательная девушка.

«А дальше в сюжете оказывается, что он трусливый и не смог защитить ее. Испугался хулиганов, а она словесно нанесла им такой удар, что они разбежались. Меня это очень впечатлило. Внешность обманчива», - удивляется Катя.

Фото: [ Лицей № 2 ]

ХОЧУ СНЯТЬСЯ В КИНО

Эту историю Катя прочитала перед жюри в Тамбове.

«Волновались мы, участники, сильно. Мы и скороговорки перед выступлением читали, рассказывали миллион раз свои произведения друг другу. Поддерживали друг друга», - рассказывает Катя.

Но первые минуты на сцене она очень волновалась.

«Микрофон дрожал. Коленки тоже дрожали. Но, когда начала читать, как-то почувствовала уверенность в себе и на все 100% выступила», - делится Екатерина.

Конкурс Катя не выиграла, но стала его финалистом. А еще девочку на площадках ждали другие приятные сюрпризы. Например, школьница прошла кастинг и снялась в рекламе сотового оператора для ТВ.

«Это было неожиданно. Я увидела, что проводят пробы и решила поучаствовать, - рассказывает Екатерина. - Опыт был замечательный, такого у меня раньше не было. Вообще я хочу стать актрисой и сняться в каком-то захватывающем приключенческом кино».