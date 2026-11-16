Густая крона, 95 лет и 27 метров: чем Клин удивил комиссию, выбиравшую елку для Кремля

Главной новогодней елкой России, которая украсит Московский Кремль, станет 95-летнее дерево из городского округа Клин. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Управления делами президента РФ.

Ель выбрали из двух десятков «кандидатов»: общая протяженность маршрута комиссии составила около трех тысяч километров, поиски шли летом и осенью. По результатам отбора подходящее по всем требованиям дерево нашли в городском округе Клин, на территории Воронинского участкового лесничества.

Характеристики ели — высота 27 метров, диаметр ствола 72 сантиметра, крона густая, правильная и пирамидальная. В пресс-службе уточнили, что специалисты оценивали деревья по комплексу параметров: учитывали не только внешний вид, но и состояние, а также выносливость к перепадам температур, ветру и морозу. Спилить ель планируют 7 декабря, после чего ее отправят в Кремль.

Живую ель на Соборной площади устанавливают с 1996 года. В 2001–2005 годах из-за сильных морозов, которые помешали спилить и перевезти дерево, ее заменяли на искусственную; с 2007 года ель привозят только из Подмосковья. В 2010 году дерево для Кремля также было родом из Клина, а на прошлый Новый год главной елкой страны стало вековое дерево высотой 26 метров из Рузского муниципального округа.