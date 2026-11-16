Врачи в Пушкино удалили 16-сантиметровый тромб и спасли жизнь пациентке

Сосудистые и эндоваскулярные хирурги Пушкинской клинической больницы имени Розанова В.Н. спасли женщину от закупорки легочной артерии. Врачи удалили основную часть 16-сантиметрового тромба и установили защитный фильтр, сообщило Министерство здравоохранения Московской области.

Пациентку доставили в больницу на скорой с резким отеком ног. Из-за старой травмы она мало двигалась, что привело к тромбозу: сгусток крови диаметром 8 мм поднялся из вен ног в нижнюю полую вену в области таза и мог оторваться в любой момент.

Нижняя часть тромба приросла к стенке сосуда, поэтому убрать его целиком было невозможно. Хирурги удалили две верхние части сгустка, чтобы освободить место, и установили ниже почечных вен специальную механическую ловушку — кава-фильтр. Теперь оставшийся фрагмент не попадет в сердце и легкие, даже если оторвется.

Операция длилась полтора часа. После наблюдения в стационаре женщину выписали домой для дальнейшей реабилитации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» с января в регионе закупили более 300 единиц оборудования для реабилитации.