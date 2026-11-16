В Коломне пройдет концерт «Музыкальное странствие»

В субботу, 21 ноября, в Коломенской картинной галерее «Дом Озерова» пройдет концерт «Музыкальное странствие», программа представляет собой масштабную ретроспективу музыкального искусства. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Посетители услышат произведения различных жанров для скрипки и гитары соло, а также совместные дуэты. В репертуаре музыка Иоганна Себастьяна Баха, сочинения знаковых композиторов XIX–XX веков: бельгийского виртуоза Эжена Изаи и аргентинского композитора Астора Пьяццоллы, в финале прозвучит исполнение произведений современных композиторов.

Участниками концерта станут выпускник Российской академии музыки имени Гнесиных, лауреат всероссийских и международных конкурсов Виталий Ваньков (гитара) и лауреат международных конкурсов, артистка Российского национального оркестра под управлением А. И. Рудина Анна Сыч (скрипка). Узнать другие подробности можно на сайте.

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