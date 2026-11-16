Обморок в душе: кому нельзя мыться в горячей воде

После горячего душа или ванны иногда вместо приятного расслабления появляются слабость, головокружение и темнота в глазах. В некоторых случаях человек даже может потерять сознание и получить травму при падении. Почему организм так реагирует на горячую воду и кому стоит быть особенно осторожным, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-кардиолог Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Екатерина Мартынова.

Причина такого состояния — реакция сосудов на высокую температуру. Под воздействием горячей воды периферические сосуды расширяются, кровь активнее приливает к коже, а общее сосудистое сопротивление снижается. В результате артериальное давление может временно упасть.

«Если компенсаторные механизмы организма не справляются с этим изменением, ухудшается кровоснабжение головного мозга. Именно поэтому после горячего душа или ванны могут появляться головокружение, потемнение в глазах, слабость и ощущение предобморочного состояния», — объяснила Мартынова.

Особенно внимательно к температуре воды следует относиться людям с изначально низким давлением, сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также тем, кто принимает препараты для снижения давления или мочегонные средства. Повышает вероятность неприятной реакции и обезвоживание.

В некоторых случаях падение давления приводит к кратковременной потере сознания. В ванной комнате это особенно опасно: человек может удариться головой о бортик, раковину или кафель, получить ушибы и другие серьезные травмы. Чтобы избежать подобных ситуаций, врач советует не использовать слишком горячую воду и не проводить в ванне много времени. После водных процедур не стоит резко подниматься: лучше сначала спокойно посидеть, дать организму адаптироваться и только потом вставать. Также важно поддерживать нормальный водный баланс.

Если головокружение и предобморочные состояния после душа повторяются, не стоит списывать их исключительно на усталость или перегрев. Такие эпизоды требуют медицинской оценки, особенно при наличии сердечно-сосудистых заболеваний.