Шоу с домом на сцене: победителям III Премии «Звезды Хайпа» вручили сияющие табуретки

Третья церемония вручения премии «Звезды Хайпа» в московском VK Stadium* прошла в формате живого реалити-шоу о жизни многоквартирного дома, где вместо классических наград лауреатам вручили покрытые стразами табуретки. Как сообщила основатель проекта и музыкальный продюсер «Русской Медиагруппы» Светлана Столповских, декорациями дело не ограничится — пространство продолжит работу в виде реальной творческой резиденции на ВДНХ.

ЖК на сцене и продолжение на ВДНХ

12 ноября на площадке VK Stadium* собрались главные звезды поп-сцены и блогосферы. Вместо привычного концерта зрители увидели реалити-шоу: прямо на сцене возвели двухэтажный жилой дом, в окна которого мог заглянуть каждый. Артисты примеряли роли соседей и работников городских служб, а в качестве главного символа новоселья забирали табуреты, инкрустированные стразами.

По словам автора идеи, музыкального продюсера «Русской Медиагруппы» Светланы Столповских, команда стремилась создать целый мир со своими героями и атмосферой, куда публика сможет погрузиться с головой. Главный сюрприз приберегли под занавес: сразу после шоу на ВДНХ распахнет двери реальный Хайп дом. Эта площадка станет творческой базой для всех лауреатов, где они смогут свободно экспериментировать и создавать хиты для будущих побед.

Смена профессий и главные лица ЖК

За порядком в импровизированном жилом комплексе следила шестерка ведущих в колоритных амплуа. Иван Чуйков стал управдомом, Максим Лутчак и Александр Бударин — любопытными соседями-сплетниками, Марьяна Локель отвечала за молодежные тренды, а Анна Седокова предстала в образе главной красавицы двора.

Дресс-код вечера поддержал игру в профессии: SteshOk выбрала наряд стильного электрика, Милана Хаметова — строгий костюм адвоката, Мария Титова и Ирина Йовович — образы пилота и стюардессы, Кира Тимралеева приехала в компании двух медиков, Алиса Морозова перевоплотилась в арфистку, а Сергей Зверев остался верен статусу короля.

Все победители вечера:

Заветные сияющие табуретки III Премии «Звезды Хайпа» забрали: ЦУ Е ФА (Я тебя могну), MIA BOYKA (Экспонат), Юлия Гаврилина (Aura***), Марьяна Локель (Ивана Купала), Даша Осипова (Без тебя), Бьянка (попурри), Nasty Babe (Патрики), Милена Mibreoo и Давид Туров (Ненавидеть), Анастасия Брайт, Mariti, LIZOGUB (Школьный дэнс), Алиса Морозова (Алиса), Мирослава и Злата Быковы (Могаю), Артур Пирожков (Само собой), Настя Полякова (Вайб), АКУЛИЧ и Молодой Платон (Подарок), Валлери! (Бессонница), MILANA STAR / LIDA (Мышкой), Betsy (Пубертат), Милана Хаметова (Ручками хлоп), MEKHRONA (Push-up****), Анна Седокова (Не оставляй меня, любимый), Kamil KiKiDo (Ламбо), AminKa (В прайме), Максим Лутчак (Котики), SABI (Танцуем ща), ADRENALINE HOUSE (Кто круче танцует), SERYABKINA (Мне все можно), Tenderlybae (Кто пишет), Анна Немченко (Танцпол везде), SIMKA (Бабочки), Zaur&Meirinkito, Agunda и Chernoshey (Rocket Mode*****), Melissa (Говорит Москва), HOLLYFLAME (Тону), Мари Краймбрери (Давай не ждать) и MARGO (попурри).

Огненный старт, новые имена и народный финал

Церемония открылась фаер-шоу и выступлением группы ЦУ Е ФА, сразу задавшими максимальный градус драйва. Конфетти и пиротехника сопровождали каждый выход, а в паузах между песнями ведущие и гости разыгрывали скетчи по мотивам вирусных мемов, стирая грань между сценой и переполненным залом. Не обошлось и без открытий: на сцену вышла LIZA — сестра MIA BOYKA, которой после теплого приема публики уже пророчат победу в следующем году.

Финальным аккордом стало выступление MARGO с хором бабушек-народниц и детским ансамблем «Родничок» из Макеевки, где певица когда-то начинала карьеру. Исполнив «Кукареку», «Звезду номер 1» и новинку «Вечеринка лютая», артистка превратила партер в единый танцпол.

*ВК Стадиум

**Лида, Камиль Кикидо, Мибрео, Симка, Мехрона, Мелиса, Заур, Мэйринкито, Черношей, Агунда, Лизогуб, САБИ, Нэсти Бэйб, Стешок

***Аура

****Пуш-ап

*****Рокет Мод