Врач Дабхадкар объяснил, почему чипсы опасны для сердечно-сосудистой системы

Кардиолог Дабхадкар назвал чипсы опасным продуктом для сердца

Здоровье

Кардиолог Каустубх Дабхадкар назвал картофельные чипсы вредным для сердечно-сосудистой системы продуктом. В беседе с изданием Parade он рекомендовал исключить их из рациона или свести потребление к минимуму.

По словам Дабхадкара, чипсы жарят во фритюре, они содержат много соли и калорий. Врач отнес их к классическому примеру обработанных продуктов, которые при значительной доле в рационе могут со временем ухудшать состояние сердца и сосудов. Дабхадкар пояснил, что рацион с высокой калорийностью, особенно при обилии насыщенных жиров, трансжиров и рафинированных углеводов, повышает уровень вредных жиров и инсулина. Такое сочетание ускоряет отложение холестерина на стенках артерий, приводит к их затвердеванию и формированию бляшек.

Врач советует не делать чипсы регулярной частью меню. Речь идет о ситуации, когда подобная еда занимает заметное место в повседневном питании.

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