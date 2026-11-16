Модернизация очистных сооружений в Можайске обеспечит качественным водоотведением 30 тыс. жителей

В Можайске продолжается реконструкция очистных сооружений, мощность которых составит 17 тыс. кубометров в сутки. Объект готов на 13%, его запуск обеспечит качественным водоотведением около 30 тысяч человек, сообщило Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

На площадке уже завершили подготовку территории, смонтировали металлоконструкции основных зданий, провели их огнезащиту и испытали комплекс воздухоочистки. Сейчас около 30 рабочих, используя 5 единиц техники, возводят здание обезвоживания и доочистки, обустраивают кровлю административного здания, готовят котлован под первичные отстойники.

Реконструкция проходит по областной государственной программе «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Завершить все работы планируют до конца 2028 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о модернизации коммунальных объектов в регионе.