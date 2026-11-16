Модернизация очистных сооружений в Можайске обеспечит качественным водоотведением 30 тыс. жителей
В Можайске реконструируют очистные сооружения для 30 тыс. жителей
Фото: [Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области]
В Можайске продолжается реконструкция очистных сооружений, мощность которых составит 17 тыс. кубометров в сутки. Объект готов на 13%, его запуск обеспечит качественным водоотведением около 30 тысяч человек, сообщило Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
На площадке уже завершили подготовку территории, смонтировали металлоконструкции основных зданий, провели их огнезащиту и испытали комплекс воздухоочистки. Сейчас около 30 рабочих, используя 5 единиц техники, возводят здание обезвоживания и доочистки, обустраивают кровлю административного здания, готовят котлован под первичные отстойники.
Реконструкция проходит по областной государственной программе «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Завершить все работы планируют до конца 2028 года.
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