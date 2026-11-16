За переводы родственникам придется платить налог? Что изменится с 2027 года

В России готовятся усилить контроль за денежными переводами между гражданами. С 2027 года Центробанк может начать передавать налоговой сведения о людях, регулярно получающих деньги от других физических лиц. При этом новый налог на переводы не вводится, а обычные денежные подарки и возврат долгов сами по себе не станут поводом для начисления НДФЛ. Какие операции могут заинтересовать налоговиков и как избежать лишних вопросов, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал декан факультета экономики и менеджмента Московского областного филиала РАНХиГС, кандидат экономических наук, профессор Николай Головецкий.

Какие переводы попадут под контроль

По словам экономиста, предложенные Минфином поправки позволят Центробанку передавать ФНС сведения о гражданах, на счета которых систематически поступают деньги от других физических лиц. Полученная информация станет дополнительным основанием для запроса банковских выписок. В первую очередь внимание могут привлечь регулярные поступления за ремонт квартир, репетиторство, аренду недвижимости или продажу товаров, если человек получает доход, но не декларирует его.

«Если гражданин занимается бизнесом без регистрации ИП или самозанятости, это очевидно может привлечь внимание ФНС», — объяснил Головецкий.

Предполагается, что новый механизм заработает в 2027 году. При этом поправки еще рассматриваются, а конкретные критерии подозрительных операций предстоит определить регулятору и налоговой службе.

Придется ли платить налог с переводов родственников

Экономист подчеркнул, что усиление контроля не означает введения налога на любые поступления на карту.

«Очевидно, что никакой налог на переводы не вводится», — заявил Головецкий.

Денежные подарки от других граждан, возврат ранее выданного займа, переводы между собственными счетами и обычная помощь родственникам сами по себе не создают обязанности уплачивать НДФЛ.

Другая ситуация — когда деньги поступают в качестве вознаграждения за работу, услуги или аренду жилья. Такие поступления могут считаться налогооблагаемым доходом.

Что делать, если налоговая заинтересуется переводом

Эксперт рекомендует сохранять документы, позволяющие объяснить происхождение денег: расписки, договоры займа, переписку о возврате долга и подтверждения совместных расходов.

«При этом важно не использовать чужие карты для получения собственных доходов и сохранять документы, подтверждающие происхождение крупных сумм», — подчеркнул Головецкий.

При получении официального запроса от ФНС не стоит удалять переписку или пытаться разбить крупные поступления на множество мелких переводов. Подобные действия, по словам экономиста, способны вызвать еще больше подозрений.

Отдельно в Госдуме рассматривается инициатива об ограничении некоторых операций до ₽30 тысяч в месяц. Она касается клиентов, заподозренных в сомнительных финансовых схемах, а не всех россиян. Предполагаемая дата введения таких ограничений — март 2028 года.