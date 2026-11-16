«Слишком наивно»: в Совфеде оценили шансы на историческую сделку Путина, Трампа и Си

Встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина 19 ноября в китайском Шэньчжэне может стать историческим событием, но рассчитывать на немедленное изменение мирового порядка не стоит. Вероятность судьбоносных договоренностей по итогам первых трехсторонних переговоров невелика, хотя сам факт диалога имеет огромное значение. Почему новая встреча мировых лидеров важна даже без громких соглашений, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

По мнению сенатора, предстоящие переговоры России, Китая и США уже заслуживают особого внимания. Впервые лидеры трех государств смогут одновременно обсудить наиболее острые международные проблемы и напрямую сопоставить свои позиции.

«Сама встреча трех лидеров: России, Китая и Соединенных Штатов Америки — это чрезвычайно позитивная историческая новость», — подчеркнул Карасин.

Однако ожидания скорого заключения масштабных соглашений политик считает завышенными.

«Ждать тут же фиксации каких-то судьбоносных договоренностей я бы не стал, потому что вероятность этого достаточно мала», — заявил сенатор.

По его словам, надежды на то, что главы трех держав за одну встречу смогут принять решения, меняющие международные отношения, «слишком наивны». Карасин полагает, что основное внимание лидеры уделят обсуждению разногласий и поиску взаимоприемлемых подходов к наиболее острым мировым проблемам.

При этом отсутствие немедленных договоренностей не будет означать провала переговоров. По оценке сенатора, обсуждения в Шэньчжэне способны заложить основу для будущих совместных проектов и решений, хотя на их подготовку потребуется время.

«Сейчас важно, чтобы встреча состоялась и чтобы она прошла в конструктивном ключе, а в этом я практически не сомневаюсь. Тщательная подготовка к этим встречам ведется во всех трех столицах», — заключил Карасин.

Трехсторонняя встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина назначена на 19 ноября в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС. О достигнутой договоренности Кремль сообщил 14 ноября, а 16 ноября проведение переговоров подтвердило Министерство иностранных дел Китая. Подробные итоги встречи станут известны после ее завершения.