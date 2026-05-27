У заслуженных ветеранов РПЛ заканчиваются контракты: где они окажутся

По окончании нынешнего сезона сразу у нескольких прославленных российских футболистов заканчиваются действующие контракты с клубами. Портал «Подмосковье сегодня» разбирает, какие у них есть варианты для продолжения карьеры.

Игорь Акинфеев

С легендарным российским вратарем ситуация наиболее понятная. 40-летний Акинфеев либо продлит контракт с ЦСКА, либо завершит карьеру.

Вопросов к классу и готовности Акинфеева вопросов не было на протяжении всей карьеры, нет их и сейчас. Со своим капитаном в воротах ЦСКА по-прежнему выглядит более надежно.

Акинфеев провел невероятные 818 матчей за армейский клуб во всех турнирах. Увеличится ли это число, зависит от желания и здоровья самого голкипера. В длиннющей карьере Акинфеева было немало травм. Вот и концовку нынешнего сезона он пропускал из-за повреждения.

Артем Дзюба

Одна из главных интриг межсезонья — где продолжит карьеру лучший бомбардир в истории российского футбола. 37-летний Дзюба попрощался с «Акроном» после двух лет в тольяттинском клубе. Готов отыграть на высшем уровне еще как минимум сезон.

Сам нападающий обмолвился о том, что хотел бы завершить карьеру в «Спартаке», своем родном клубе. Из которого, правда, в 2015 году уходил со скандалом. Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао уклончиво ответил на вопрос о Дзюбе: дескать, футболист выдающийся, но посмотрим. На дипломатическом языке это означает «нет».

«Спартаку» бы пригодился габаритный нападающий взамен уходящего Антона Заболотного. Но тут встает ключевой вопрос. Заболотный отличается образцовой трудовой этикой, готов безропотно сидеть на скамейке и выскакивать на поле на пять минут. Дзюбу сложно представить в такой роли. Артем на скамейке запасных может оказаться миной замедленного действия и в итоге взорвать обстановку в раздевалке.

Антон Заболотный

34-летний нападающий уже попрощался со «Спартаком». Опытный форвард мог бы запросто найти работу в клубе из нижней восьмерки. Вот только нужно дождаться, чем закончиться досадное допинговое дело.

Вины самого Заболотного в приеме запрещенных веществ нет, врачи перепутали маркировку лекарства. Если удастся избежать серьезной дисквалификации (шансы на это есть), Заболотный почти наверняка найдет себе новый клуб.

Далер Кузяев

Полузащитник, в активе которого 51 матча за национальную сборную, вернулся в Россию после французских странствий. Кузяев присоединился к «Рубину» только в конце сентября, так и не найдя вариант для продолжения карьеры в Европе.

Сезон в Казани получился не особенно выдающимся — 19 матчей во всех турнирах без результативных действий. Помешала травма, а после прихода Франсиса Артиги Кузяев и вовсе потерял место в старте.

Несомненно, 33-летний футболист легко найдет новую работу в России, не исключено, что в топ-клубе. Например, он вполне мог бы пригодиться «Локомотиву», у которого намечаются проблемы в центре полузащиты: Дмитрий Баринов ушел в ЦСКА, Данил Пруцев должен вернуться в «Спартак» из аренды, а Артем Карпукас может перейти в «Зенит».

Александр Ерохин

Легенда «Зенита» (в команде с 2017 года, 46 голов за питерцев) в нынешнем сезоне играл совсем немного. В РПЛ выходил на замены за несколько минут в концовке. И таких минут набралось всего 57 за 14 матчей. Зато Ерохин забил мяч, который фактически сделал «Зенит» чемпионом, — в предпоследнем туре «Сочи» (2:1).

У 36-летнего футболиста в «Зените» сложилась репутация палочки-выручалочки. Большинство своих голов он забил в сложные моменты для команды, когда все остальные средства себя не оправдали. Кажется, уже только за эти заслуги петербургский клуб должен продлить с Ерохиным контракт. В противном случае можно задуматься о завершении карьеры: футболист слишком специфический, чтобы его мог позволить себе другой клуб.

Вячеслав Караваев

31-летний крайний защитник считался едва ли не лучшим на своей позиции в России, но тяжелая травма ахилла надолго вывела его из строя. Восстановив здоровье, Караваев обнаружил, что его место в старте уже занято. Футболист провел лишь три матча в сезоне.

Сообщалось, что в Караваеве заинтересован ЦСКА. Но ставить крест на петербургской карьере футболиста преждевременно. Грядет ужесточение лимита, с соблюдением которого у «Зенита» могут возникнуть проблемы. Поэтому самый логичный вариант — активация опции продления контракта на год. А уже следующий сезон станет для Караваева определяющим.

Сергей Петров

35-летний крайний защитник был практически незаменим в «Краснодаре» до получения серьезной травмы. С физическими кондициями у Петрова по-прежнему полный порядок.

Ситуация с лимитом у «Краснодара» едва ли не самая критичная в РПЛ. Поэтому разумно предложить Петрову контракт сроком на один-два года.