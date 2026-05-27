Врач предупредил о главной опасности норовируса

Профессор кафедры инфекционных болезней Пироговского Университета Мурад Шахмарданов предупредил о высокой опасности норовирусной инфекции. В беседе с РИА Новости специалист сообщил, что заболевание способно за короткое время вызвать сильное обезвоживание организма.

По словам врача, при тяжелом течении болезни человек может потерять до 10 процентов массы тела всего за несколько часов. Такое состояние способно привести к судорогам, потере сознания, нарушению работы почек и другим серьезным последствиям.

Шахмарданов отметил, что норовирус отличается крайне высокой заразностью. Инфицированный человек способен распространять вирус еще до появления симптомов и продолжает оставаться источником инфекции в течение нескольких недель после выздоровления.

Эксперт уточнил, что инкубационный период заболевания обычно составляет от 12 до 48 часов. Болезнь начинается резко и сопровождается тошнотой, рвотой, диареей и повышением температуры.

Специалист также обратил внимание, что обычные спиртовые антисептики малоэффективны против норовируса. Для профилактики он рекомендовал тщательно мыть руки с мылом и использовать хлорсодержащие средства для обработки поверхностей. Особое внимание, по словам врача, следует уделять дверным ручкам, выключателям, сантехнике, гаджетам и другим предметам общего пользования.

Ранее сообщалось, что общая посуда в офисе — рассадник болезней.