Эксперт назвала главные причины преждевременного старения

Основательница бренда премиальной космецевтики KEWO Юлия Ловцова заявила, что страх старения остается одним из самых сильных человеческих переживаний, а индустрия красоты активно использует его в коммерческих целях. Об этом специалист рассказала в интервью « Газете.Ru ».

По мнению эксперта, сами по себе морщины не представляют угрозы для здоровья, однако выраженные возрастные изменения могут указывать на хронический стресс, переутомление и нездоровый образ жизни. Ловцова подчеркнула, что для сохранения молодости кожи важны полноценный сон, сбалансированное питание, физическая активность и эмоциональная стабильность.

Специалист отметила, что тип старения во многом зависит от привычек человека. Так, деформационно-отечный тип может быть связан с лишним весом и дефицитом белка, а мелкоморщинистый — с воздействием ультрафиолета и агрессивным уходом за кожей. Более выраженный мышечный каркас лица, по словам эксперта, чаще встречается у людей с активным образом жизни и стабильным эмоциональным состоянием.

Ловцова также рассказала о важности работы детокс-системы организма, в которую входят печень, почки, кишечник, кожа и лимфатическая система. По ее словам, некоторые компоненты косметики способны повышать нагрузку на организм, особенно у людей с индивидуальными особенностями обмена веществ.

Эксперт добавила, что определить тип кожи можно и без генетических исследований — достаточно оценить состояние кожи спустя полчаса после умывания с помощью матирующей салфетки.

Кроме того, специалист обратила внимание на ограничения использования ретинола в Европейском союзе. Она напомнила, что в ЕС были введены нормы, ограничивающие концентрацию этого компонента в косметике из-за риска избытка витамина А. В качестве альтернативы эксперт предложила использовать ниацинамид, пептиды и другие современные активы для ухода за кожей.

Ранее сообщалось, что меланома входит в число наиболее агрессивных опухолей.