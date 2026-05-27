Флеболог предупредил о последствиях ежедневной ходьбы на каблуках

Сосудистый хирург высшей категории, член Международной ассоциации флебологов Вадим Мартынов в беседе с РИА Новости рассказал о влиянии обуви на каблуке на здоровье вен. По словам специалиста, ежедневное ношение каблуков высотой более шести сантиметров отрицательно сказывается на сокращении мышц голени и усугубляет течение варикозной болезни.

Мартынов пояснил, что при ношении такой обуви мышцы голени не работают в полном объеме, из-за чего нарушается прокачка крови по венам. Он подчеркнул, что высокие каблуки не являются прямой причиной варикоза, однако заметно усугубляют его течение, если заболевание уже присутствует.

Оптимальной высотой каблука для повседневного использования флеболог назвал три-четыре сантиметра. При этом врач добавил, что если варикозное расширение вен выражено ярко, ношение даже такой обуви стоит свести к минимуму.

