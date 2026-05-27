В Европе заявили об опасности риторики фон дер Ляйен в адрес России
Журналист Христофору: заявления фон дер Ляйен вредят самому Евросоюзу
Кипрский журналист Алекс Христофору резко раскритиковал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в адрес России. В эфире своего YouTube-канала, на который ссылается «Лента.ру», он заявил, что подобная риторика унижает страны Евросоюза и усиливает напряженность в отношениях с Москвой.
По мнению журналиста, поддержка жесткой линии в отношении России и одобрение позиции стран Балтии выглядят крайне опасно на фоне конфликта с ядерной державой.
«Нужно быть абсолютно сумасшедшим и безрассудным, чтобы похвалить стойкость балтийских стран за призывы к войне с ядерной державой. Это унижение для всего ЕС, а не благодарность для Прибалтики», — отметил Христофору.
Эксперт считает, что подобные заявления способны привести к дальнейшему ухудшению отношений между ЕС и Россией. Он также выразил недоумение тем, что после столь резких высказываний в Европе продолжают рассчитывать на возможность переговоров с Москвой.
Ранее Урсула фон дер Ляйен неоднократно выступала за усиление санкционного давления на Россию и поддержку Украины со стороны стран Евросоюза.
