Силуанов заявил о корректировке бюджета без поправок в Госдуму

Глава Минфина рассказал о корректировке федерального бюджета, росте ненефтегазовых доходов, мерах по «обелению» экономики и планах по выводу госкомпаний на биржу. « Коммерсантъ » опубликовал большое интервью с министром финансов России Антоном Силуановым. По словам министра, власти намерены сохранять жесткий контроль над расходами, поддерживать регионы через бюджетные кредиты и трансферты, а также расширять возможности фондового рынка и IPO как источника инвестиций для бизнеса.

Бюджет скорректируют без поправок в Госдуму

Минфин России готовит корректировку параметров федерального бюджета без внесения изменений в закон о бюджете. Как заявил в интервью «Коммерсанту» Антон Силуанов, необходимость пересмотра связана с изменением макроэкономических условий и дополнительной концентрацией ресурсов на приоритетных направлениях.

По словам министра, власти намерены сохранить устойчивость финансовой системы и обеспечить выполнение социальных обязательств, задач в сфере обороны и технологического развития.

Расходы бюджета будут сдерживать

Силуанов отметил, что расходы федерального бюджета за последние годы существенно выросли — с 16,6% ВВП в 2019 году до 20% в 2025-м. Рост связан с пандемией, санкциями и увеличением затрат на безопасность и поддержку экономики.

При этом Минфин намерен перейти к более осторожной бюджетной политике. Ведомство продолжит анализировать эффективность всех расходов, за исключением защищенных статей, к которым относятся социальные обязательства и обеспечение безопасности страны.

Ненефтегазовые доходы продолжают расти

Министр подчеркнул, что российский бюджет постепенно становится менее зависимым от нефтяных доходов. Сейчас доля ненефтегазовых поступлений составляет почти 80% федеральных доходов.

Рост обеспечивают промышленность, сельское хозяйство, сфера услуг и цифровая экономика. Дополнительный эффект дают меры по легализации теневого сектора и расширению налоговой базы.

Минфин усилит «обеление» экономики

Одним из главных направлений налоговой политики станет борьба с уклонением от уплаты налогов. По словам Силуанова, особое внимание уделят импортным товарам, которые попадают на рынок без уплаты НДС и пошлин.

Власти также намерены совершенствовать систему контроля за поставками внутри ЕАЭС, чтобы сократить потери бюджета и создать равные условия для добросовестного бизнеса.

Регионы продолжат получать поддержку

Минфин сохраняет механизмы поддержки субъектов РФ. На межбюджетные трансферты ежегодно предусматривается около 3,5 трлн рублей. Кроме того, регионам предоставляют инфраструктурные и казначейские кредиты.

Также продолжается программа списания задолженности по бюджетным займам. По данным Минфина, часть долгов уже списана десяткам регионов, что позволяет снизить нагрузку на местные бюджеты.

Власти готовят новые IPO госкомпаний

Силуанов подтвердил планы по развитию российского фондового рынка и выводу компаний с госучастием на IPO и SPO. Конкретные эмитенты пока не называются, однако работа по подготовке уже ведется.

По словам министра, публичное размещение акций позволит компаниям привлекать инвестиции без роста долговой нагрузки и повысит прозрачность бизнеса.

