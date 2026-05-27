Эксперт объяснил, как выбрать растительное молоко для кофе

Растительное молоко становится все популярнее у любителей кофе, однако неправильный выбор напитка может испортить вкус латте или капучино. Об этом в беседе с « Газетой.Ru » рассказал директор по маркетингу компании «Сварщица Екатерина» Сергей Митрофанов.

По словам специалиста, многие покупатели настороженно относятся к стабилизаторам и эмульгаторам в составе альтернативного молока, однако именно такие компоненты помогают напитку сохранять однородную текстуру, лучше взбиваться и не сворачиваться при контакте с кофе.

Эксперт отметил, что для кофейных напитков лучше подходят специальные версии с пометкой barista. В них содержится больше масел и стабилизаторов, благодаря чему молоко образует плотную пену и стабильнее ведет себя при нагревании.

Митрофанов посоветовал обращать внимание на состав продукта. Основной ингредиент — овес, миндаль, кокос или соя — должен находиться в начале списка компонентов. Если он расположен слишком низко, это может говорить о небольшом содержании основы в напитке.

Кроме того, важную роль играют жиры и белок. Масла делают текстуру более сливочной и помогают смягчить вкус эспрессо, а белок отвечает за качество пены. По словам эксперта, наиболее универсальным вариантом для кофе считается соевое молоко, поскольку по содержанию белка оно ближе всего к коровьему.

Специалист также рекомендовал учитывать количество добавленного сахара. В сочетании с кофе сладость ощущается сильнее, поэтому даже нейтральное молоко способно превратить напиток в десерт.

