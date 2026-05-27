На курортах РФ доработают систему предупреждений об опасности

Зампред комитета Госдумы по туризму Наталья Костенко заявила, что действующая система оповещения о ракетной и беспилотной опасности нуждается в доработке. По ее словам, туристы часто получают слишком общие предупреждения и не понимают, насколько серьезна угроза и как им действовать в конкретной ситуации. О предложениях по усилению безопасности туристов на российских курортах и особо охраняемых природных территориях пишет « Лента.ру ».

По словам депутата, сейчас предупреждения о беспилотной или ракетной опасности часто рассылаются сразу на весь регион, даже если угроза касается отдельного района. В результате туристы в Сочи, Геленджике или Краснодаре получают одинаковые сообщения, хотя опасность может находиться за сотни километров от них.

Костенко отметила, что такая система вызывает панику и дезориентирует людей, поскольку многие не понимают, какая именно угроза существует и как необходимо действовать — искать укрытие или оставаться в помещении.

Для решения проблемы предлагается использовать возможности системы ГЛОНАСС, которая позволит точнее определять зоны оповещения. Кроме того, парламентарий сообщила о разработке специального приложения для туристов, где можно будет получать инструкции при чрезвычайных ситуациях и находить ближайшие убежища.

По словам депутата, подобные механизмы необходимы не только в условиях угроз атак, но и во время природных катаклизмов, включая наводнения и штормы.

Обсуждение инициатив прошло в рамках круглого стола по вопросам регулирования особо охраняемых природных территорий на курорте «Роза Хутор».

До этого сообщалось, что в Госдуме предложили повысить минимальные зарплаты медиков.