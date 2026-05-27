Аллерголог рассказала, можно ли гулять детям с поллинозом

Аллергия на пыльцу растений не всегда требует полного отказа от прогулок, однако в сезон цветения родителям важно учитывать состояние ребенка и соблюдать меры профилактики. Об этом в беседе с « Газетой.Ru » рассказала аллерголог-иммунолог «СМ-Клиники» Надежда Ильинцева.

По словам специалиста, решение о прогулках при поллинозе принимается индивидуально. Если ребенок получает назначенное лечение и симптомы остаются умеренными, полностью ограничивать пребывание на улице обычно не требуется. Однако при тяжелом течении аллергии врач может посоветовать сократить время прогулок или временно сменить регион на период активного цветения.

Ильинцева отметила, что наибольшая концентрация пыльцы в воздухе наблюдается утром и в сухую ветреную погоду. Более комфортным временем для прогулок считаются вечерние часы и период после дождя, когда количество аллергенов в воздухе снижается.

Для уменьшения симптомов аллергии врач рекомендовала использовать дома очистители воздуха, пылесосы с HEPA-фильтрами и регулярно проводить влажную уборку. Во время прогулок дополнительную защиту могут обеспечить маски, солнцезащитные очки и специальные назальные фильтры. После возвращения домой специалист посоветовала принимать душ, менять одежду и промывать нос физиологическим раствором.

Эксперт также предупредила, что одной из самых распространенных ошибок родителей остается игнорирование симптомов аллергии и попытки самолечения. По словам врача, под признаками поллиноза могут скрываться и другие заболевания, поэтому лечение должен подбирать специалист после обследования.

Отдельно Ильинцева рассказала об аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ). Она отметила, что этот метод помогает воздействовать не только на симптомы, но и на сам механизм аллергии, постепенно снижая чувствительность организма к аллергену и уменьшая риск развития осложнений, включая бронхиальную астму.

