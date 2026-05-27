Эксперт рассказал, как выгодно вложить 100 тысяч рублей

Финансовый консультант и эксперт проекта «Моифинансы.рф» Алексей Родин рассказал агентству « Прайм », какие способы вложения 100 тысяч рублей могут принести доход при минимальном уровне риска.

По словам специалиста, одним из самых надежных вариантов остаются банковские вклады. Сейчас крупные банки предлагают по годовым депозитам ставки около 10–12 процентов. При этом использование краткосрочных вкладов с последующим продлением может обеспечить еще более высокую итоговую доходность.

Эксперт также обратил внимание на накопительные счета. Он отметил, что некоторые банки предлагают по ним ставки до 14 процентов годовых. При грамотном использовании акционных предложений и переводе средств между банками доходность может оказаться выше, чем по стандартным депозитам.

Родин пояснил, что при вложении 100 тысяч рублей доход за год в зависимости от выбранного инструмента способен составить от 10 до 14 тысяч рублей. Кроме того, такой доход в ряде случаев не облагается налогом.

Еще одним вариантом эксперт назвал облигации федерального займа — Министерство финансов Российской Федерации выпускает их как государственные долговые бумаги. По словам консультанта, доходность некоторых долгосрочных ОФЗ сейчас достигает почти 15 процентов годовых.

Главным преимуществом облигаций специалист считает возможность продать их в любой момент без потери накопленного купонного дохода. Однако он предупредил, что рыночная стоимость бумаг может измениться, поэтому при продаже инвестор рискует получить сумму ниже первоначальных вложений.

