В Таганроге после работы ПВО загорелись автомобили

В Таганроге утром 27 мая силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку на Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем MAX-канале, пишут " ВЕСТИ ".

По словам главы области, в результате уничтожения ракеты ее обломки упали в районе улицы Циолковского. После падения фрагментов произошло возгорание автомобилей.

На месте инцидента работают оперативные и экстренные службы. Территория обследуется, специалисты уточняют последствия происшествия.

Слюсарь отметил, что данные о возможных пострадавших пока проверяются.

До этого стало известно, что за минувшую неделю средства российской ПВО сбили и перехватили в общей сложности 3897 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинской армии. Для сравнения: в период с 11 по 17 мая средства противовоздушной обороны ликвидировали не менее 3124 украинских беспилотников.