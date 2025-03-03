Угальде забил в пятом матче подряд: на чей рекорд позарился неистовый костариканец

В матче с «Оренбургом» нападающий «Спартака» Манфред Угальде отличился в пятой игре подряд в РПЛ. Футболист из Коста-Рики может установить новый рекорд красно-белых в XXI веке.

В матче с «Оренбургом» нападающий «Спартака» Манфред Угальде отличился в пятой игре подряд в РПЛ. Футболист из Коста-Рики может установить новый рекорд красно-белых в XXI веке.

Манфред Угальде набрал великолепную форму перед зимней паузой. Свою серию он начал дублем в игре с «Акроном» (4:0), обеспечил разгром «Локомотива» (5:2) покером, дважды положил «Краснодару» (3:0) и забил «Пари НН» (3:0). За без малого три месяца нападающий не утратил голевого чутья. «Спартак» не без труда взламывал защитные построения «Оренбурга», пока костариканец не откликнулся на фланговую передачу Маркиньоса.

По данным Opta Sports, серии с пятью голами у одного игрока в «Спартакае» в XXI веке случались лишь дважды: в 2006 году это удалось Роману Павлюченко и в 2022-м — Александру Соболеву. В следующем туре «Спартак» сыграет с «Рубином», и Угальде попытается превзойти достижения двух знаковых для красно-белых нападающих.

«Спящий гигант»

Фото: [ ФК «Спартак» ]

Роман Павлюченко перешел в «Спартак» из волгоградского «Ротора» в 2002 году, еще в эпоху Олега Романцева. В своем первом же сезоне за красно-белых он стал лучшим бомбардиром клуба с 10 голами, а в 2006 году — лучшим бомбардиром всего чемпионата, забив 18 мячей. Ниже планки в 10 мячей Павлюченко в «Спартаке» не опускался ни разу, если не считать сезон 2008 года, когда он отыграл только половину чемпионата.

В 2008 году сборная России под руководством Гуса Хиддинка выиграла бронзу на Евро, и многие игроки той команды отправились в европейские топ-клубы. Павлюченко уехал в «Тоттенхэм». Прозвище «Спящий гигант» к нападающему приклеилось после слов Хиддинка. Знаенитый голландец рассказал, что ему очень нравится этот футболист, но иногда он будто растворяется на поле.

В «Тоттенхэме» Павлюченко не всегда попадал в состав, но его карьеру в Англии точно нельзя назвать провальной. В 111 матчах за клуб во всех турнирах нападающий забил 42 гола. В Россию Павлюченко вернулся не в «Спартак», а в «Локомотив», но такой результативностью уже не отличался. Закончил профессиональную карьеру Павлюченко в 2022 году, напоследок порезвившись в клубе «Знамя труда» из Ногинска.

«Дельфин»

Фото: [ ФК «Спартак» ]

Александр Соболев — это совсем недавняя история «Спартака», за который 27-летний нападающий выступал еще в прошлом сезоне. Воспитанник барнаульского футбола перебрался в Москву зимой 2020 года из «Крыльев Советов».

Карьера в «Спартаке» у Соболева получилась зигзагообразной. Отрезки результативной и полезной игры сменялись невыразительными. Неоднозначным было и отношение фанатов. В РПЛ Соболев провел за красно-белых 113 матчей и забил 43 мяча. В начале нынешнего сезона форвард перешел в стан непримиримых противников «Спартака» — «Зенит».

Забавно, но прозвище «Дельфин» Соболеву дали петербургские фанаты за его частые симуляции. В «Зените» у нападающего дела пока складываются не лучшим образом. В чемпионате Соболев результативными действиями не отметился, а в последнем туре дважды картинно рухнул в штрафной ЦСКА, добиваясь пенальти. Однако российские судьи давно изучили манеру игры «Дельфина».