«Унизительное издевательство»: Цирк на Цветном бульваре дважды обманул звезду российской клоунады

Знаменитый клоун и дрессировщик кошек, народный артист России и лауреат премии Ленинского комсомола Юрий Куклачев в апреле будущего года отметит 75-летие. Как и полагается артисту, Юрий Дмитриевич хочет отпраздновать это событие на публике. Однако этому препятствуют некоторые обстоятельства. Подробности — в нашем материале.

«Неполадки» с ковром

В качестве площадки для праздника дирекция единственного в мире Театра кошек Куклачева присмотрела Московский цирк Никулина на Цветном бульваре. Именно на манеже этого цирка, по сути, начался творческий путь великого артиста.

Куклачев с детства мечтал стать клоуном. После школы он целых семь лет никак не мог поступить в цирковое училище. Поступил временно учиться хотя бы на печатника в московское ПТУ № 3. Одновременно Куклачев по вечерам выступал в самодеятельном цирке при ДК «Красный Октябрь». И его усилия оправдались.

Фото: [ Алексей Филиппов/©РИА Новости ]

В 1967 году он становится лауреатом Всесоюзного смотра художественной самодеятельности. Молодого артиста-самоучку высоко оценили профессионалы на заключительном концерте смотра, который проходил как раз в Цирке на Цветном бульваре. Тогда же его приняли в Государственное училище циркового и эстрадного искусства. Но сейчас мечта артиста отметить юбилей на своем первом манеже уже дважды проваливается с треском.

«Первый инцидент произошел пять лет назад. Тогда Юрий Дмитриевич попросил в дирекции Цирка на Цветном бульваре красный парадный ковер для арены. Реквизит был нужен для телевизионных съемок юбилейного шоу к 70-летию отца. Генеральный директор цирка Максим Никулин лично дал согласие на вывоз ковра. Мы оплатили все расходы, связанные с транспортировкой. Но когда машина приехала забирать ковер в назначенное ранее время, цирк был закрыт, и реквизит получить не удалось. Тогда этот инцидент списался на какие-то технические неполадки», — рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» первый заместитель худрука Театра кошек и сын артиста Дмитрий Куклачев.

«Никулины испарились»

Накануне очередного юбилея клоуна и дрессировщика случился еще более интересный казус, объяснить который в окружении Куклачева не может никто.

«Недавно Куклачев обратился к руководству Цирка на Цветном бульваре с просьбой аренды площадки для проведения 75-летия. Гендиректор цирка Максим Никулин ответил безусловным согласием. Но когда дело коснулось оформления документов, все Никулины испарились и были недосягаемы ни по одному доступному средству связи. Все это выглядело неприлично и напоминало унизительное издевательство по отношению к великому клоуну», — признался в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» художественный руководитель грядущего юбилейного шоу Куклачева «Самый добрый клоун», актер Андрей Удалов.

Фото: [ Григорий Сысоев/©РИА Новости ]

Show must go on

В российском цирковом сообществе эта история повергла в шок многих артистов. Но как оказалось, это своего рода традиция. Знаменитости не впервые получают от ворот поворот в дирекции Цирка на Цветном.

«В свое время старый цирк на Цветном отказал в праздновании 60-летнего юбилея всемирно известному клоуну Олегу Попову. Тогда это оправдали тем, что Олег Константинович слишком поздно, за полгода, обратился к дирекции, и все ближайшие даты к его юбилею были расписаны под гастроли других артистов», — вспоминает Удалов.

Тем не менее, добавил актер, юбилейное шоу артиста все-таки состоится. Но на другой сцене.

«Юбилей Народного артиста России, клоуна Юрия Куклачева пройдет в апреле будущего года, несмотря ни на что. Пусть не на манеже старого цирка на Цветном бульваре, что было бы вполне логично, учитывая заслуги Куклачева, а в концертном зале «Вегас Сити Холл», что тоже неплохо», — заявил собеседник.



Редакция нашего интернет-издания отправила запрос, чтобы получить комментарий по ситуации от руководства Цирка на Цветном бульваре. Надеемся, причины произошедшего удастся прояснить.

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