Уверенные победы фаворитов, «Краснодар» выходит в лидеры: обзор РПЛ

В Российской премьер-лиге завершился шестой тур. По его окончании во главе турнирной таблицы появился новый лидер — «Краснодар», обошедший «Локомотив».

По шесть голов в Самаре и Москве

«Краснодар» гостил в Самаре и устроил местным «Крыльям Советов» голевой шторм, забив по три мяча в каждом тайме.

Счет уже на третьей минуте открыл Гаэтан Перрен. Французский полузащитник все более адаптируется в российском чемпионате и был назван экспертами лучшим игроком матча. Дубль оформил Джон Кордоба, по голу забили Эдуард Сперцян, Батчи и Никита Кривцов.

Набрав 15 очков, «Краснодар» обошел «Локомотив», который после четырех побед на старте второй раз кряду сыграл вничью. На этот раз железнодорожники упустили победу в домашнем матче с «Ростовом».

Как и в Самаре, в этой игре также было забито шесть мячей, но они распределились поровну между соперниками. После первого тайма «Локо» вел с разницей в два мяча. Алексей Батраков забил свой седьмой мяч в чемпионате и продолжает возглавлять список лучших бомбардиров, также отличился Дмитрий Воробьев.

Во втором тайме «Ростов» сравнял счет после голов Мохаммада Мохебби и Тимура Сулейманова. На 82-й минуте Александр Сильянов вывел хозяев вперед, но на восьмой добавленной минуте Роналдо подарил южанам ничью.

Уверенные победы фаворитов

Фото: [ РПЛ ]

Осечкой «Локомотива» воспользовался не только «Краснодар», но и ЦСКА ­— у обоих московских клубов по 14 очков, но армейцы стоят выше по дополнительным показателям.

ЦСКА обыграл «Акрон» со счетом 3:1. Уже к 19-й минуте армейцы получили комфортное преимущество после голов Матеуса Алвеса и Кирилла Глебова. Еще в первом тайме Артем Дзюба один мяч отыграл, но после перерыва арбитр Василий Казарцев назначил пенальти за игру рукой, Иван Обляков забил, а ЦСКА уверенно довел матч до победы.

Не возникло проблем в туре у «Зенита», «Динамо» и «Спартака», буксовавших на старте.

«Зенит» забил четыре безответных мяча махачкалинскому «Динамо». В первом тайме отличились Андрей Мостовой и Густаво Мантуан, в концовке матча — Юрий Горшков и Максим Глушенков.

Фото: [ РПЛ ]

«Динамо» крупно обыграло «Пари НН». Счет открыл Денис Макаров, забивающий в третьем матче подряд, в начале второго тайма Даниил Фомин увеличил преимущество, а в компенсированное время Николас Маричаль довел дело до разгрома.

«Спартак» еще в прошлом туре показал признаки выздоровления, когда смотрелся лучше в матче с «Зенитом» (2:2). На этот раз красно-белые успешно справились с непростым выездом в Казань.

Гости владели серьезным преимуществом по контролю мяча на протяжении всего матча, но голы пришли только во втором тайме. На 58-й минуте Пабло Солари открыл счет при помощи рикошета, а через 15 минут Кристофер Мартинс пробил из-за штрафной впритирку со штангой.

У «Зенита» — девять очков, у «Спартака» и «Динамо» — по восемь.

Новый успех «Балтики»

Фото: [ ФК «Сочи» ]

«Балтика» остается одной из трех команд чемпионата, не проигравшей ни разу (две другие — ЦСКА и «Локомотив»). В гостях калининградцы взяли верх над «Сочи» (2:0) и с 12 очками занимают четвертое место.

В первом тайме Брайан Хиль реализовал пенальти и с пятью мячами вышел на второе место в списке бомбардиров. После перерыва Илья Петров укрепил преимущество своей команды.

В матче «Оренбург» — «Ахмат» все складывалось как нельзя лучше для хозяев. Хорди Томпсон открыл счет уже на первой минуте, а на пятой красную карточку получил лидер грозненцев Эгаш Касинтура. В конце тайма Томпсон забил вновь. Но «Ахмат» в меньшинстве два мяча отыграл благодаря голам Исмаэла Силвы и Максима Сидорова. Почти полчаса гостям пришлось играть вдевятером после удаления Лечи Садулаева, но счет больше не изменился — 2:2.