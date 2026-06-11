В Америке стартует чемпионат мира по футболу

11 июня матчем Мексика — ЮАР стартует 23-й чемпионат мира по футболу. Слово «впервые» применимо ко многим деталям турнира. Впервые хозяевами турнира стали сразу три страны, впервые в финальной части выступят сразу 48 команд. Портал «Подмосковье сегодня» разбирает все нюансы нового формата и рассказывает о фаворитах мундиаля.

48 стран, 104 матча

Чемпионат мира пройдет сразу в трех странах — Мексике, США и Канаде. В январе 2017 года президент УЕФА Джанни Инфантино объявил, что состав участников расширяется до 48 стран. Финалисты поделены на 12 групп. После группового этапа из борьбы выбудет только треть команд. В 1/16 финала пройдут сборные, занявшие в своих группах первые-вторые места, также в плей-офф попадут 8 из 12 команд с третьих мест.

Турнир удлиняется и по времени, обычно он укладывался в месяц, но введение нового этапа плей-офф, той самой 1/16 финала, потребовало лишней недели. Финальный матч в Нью-Йорке пройдет 19 июля. Из-за этого на неделю сдвинется начало национальных чемпионатов, так, АПЛ стартует только 22 августа. Для сравнения, в России, которая не была допущена к соревнованиям, сезон начнется в конце июля.

Фото: [ ФИФА ]

Стартовый свисток к первому матчу прозвучит в 22:00 по московскому времени. Но в Мехико в это время будет 13:00, и столь ранее время начала было в списке многочисленных претензий к ФИФА. Все боялись адского зноя. К счастью, погода сжалилась над участниками, в Мексике прогнозируется дождь и комфортные «плюс 23».

Состав групп

A. Мексика, ЮАР, Южная Корея, Чехия

B. Канада, Босния и Герцеговина, Катар, Швейцария

C. Бразилия, Марокко, Гаити, Шотландия

D. США, Парагвай, Австралия, Турция

E. Германия, Кюрасао, Кот-д’Ивуар, Эквадор

F. Нидерланды, Япония, Швеция, Тунис

G. Бельгия, Египет, Иран, Новая Зеландия

H. Испания, Кабо-Верде, Саудовская Аравия, Уругвай

I. Франция, Сенегал, Ирак, Норвегия

J. Аргентина, Алжир, Австрия, Иордания

K. Португалия, ДР Конго, Узбекистан, Колумбия

L. Англия, Хорватия, Гана, Панама

Дебютанты

Расширение числа участников позволило сразу четырем сборным впервые в своей истории пробиться в финальную часть турнира. Дебютантами мундиаля стали Кюрасао, Кабо-Верде, Иордания и Узбекистан.

Загадочную команду Кюрасао тренирует неутомимый голландец Дик Адвокат. Собственно, и все игроки — голландцы. Кюрасао — бывшая колония Нидерландов, и в сборную собрали футболистов «с корнями».

Российские болельщики, вероятно, будут болеть за Узбекистан — в той сборной они обнаружат старых знакомых. Элдор Шомуродов забивал за «Ростов», Аббос Файзуллаев ярко проявил себя в ЦСКА, а Остон Урунов смешно засветился в «Спартаке».

Рекордсмены

Фото: [ ФИФА ]

Время активной карьеры у игроков выросло — слава современной медицине, новым методикам тренировок и борьбе с грубостью на поле. Сразу три футболиста установят рекорд: на свой шестой чемпионат мира отправились Лионель Месси из Аргентины, португалец Криштиану Роналду и мексиканский вратарь Гильермо Очоа.

Месси увеличит свой рекорд по количеству сыгранных матчей, сейчас у него их 26. Кришу по этому показателю вряд ли угнаться за вечным конкурентом, у него 22 игры.

На турнире в Америке может пасть бомбардирский рекорд. Больше всех голов на чемпионатах мира наколотил немец Мирослав Клозе (16). Из действующих игроков в доступной близости находятся Месси (13) и француз Килиан Мбаппе (12). Причем форварду «Реала» хватило двух турниров для того, чтобы оказаться в списке лидеров.

Фавориты

Чемпионат мира выигрывали только восемь стран, и вероятность того, что появится новый чемпион невелика. Пять побед у Бразилии, четыре у Германии и Италии («скуадра адзурра» на турнир с США не отобралась), три у Аргентины (действующий чемпион), по две у Франции и Уругвая (южноамериканцы в последний раз побеждали в 1950 году), по одной у Англии и Испании.

Испанцев эксперты считают главными фаворитами. Сборная идет на впечатляющей серии из 30 матчей без поражений. Букмекеры дают на победу действующих чемпионов Европы коэффициент 5,0-5,5. Опасение вызывает лишь молодость лидеров — Ламину Ямалю всего 18, следующий день рождения он отпразднует в июле.

Вторые в букмекерском рейтинге — французы (6,0) с их невероятным выбором игроков в атаке. Далее идут Англия (7,0), Бразилия (8,0), Аргентина (9,0), Германия (11,0). Из сборных, еще не побеждавших на мундиале, лучшие котировки у Португалии (13,0) и Голландии (15,0).

Эксперты предполагают, что на турнире могут громко пошуметь сборная Норвегии, лихо пролетевшая отборочный турнир, и сильнейшая команда Африки Марокко.