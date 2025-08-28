В Финляндии хотят забрить в армию звезд НХЛ: обладатель Кубка Стэнли Рантанен уже налетел на крупный штраф

Ситуация с Рантаненом

Окружной суд Хельсинки приговорил Рантанена к штрафу в размере €33 290. Его также обязали выплатить государству компенсацию в размере €40. Для хоккеиста, который в минувшем сезоне подписал с «Далласом» восьмилетний контракт со среднегодовой зарплатой $12 млн, такой штраф нельзя назвать серьезным финансовым ударом, но важен прецедент.

Рантанен должен был приступить к службе 15 апреля, во время решающих матчей в НХЛ. Он написал заявление об отсрочке, которое было одобрено 16 апреля. Этот день «самоволки» и стал поводом для наказания. Суд решил, что у Рантанена не было уважительных причин для опоздания.

Ранее один из самых звездных финских хоккеистов получал отсрочки — с разными формулировками. В октябре Микко исполнится 29 лет — призывной срок истечет. Рантанен играет в НХЛ с сезона 2015/16, сразу после того как «Колорадо Эвеланш» выбрали игрока на драфте под общим десятым номером. Дважды нападающий выбивал более 100 очков за сезон, а в 2022 году стал с «Колорадо» обладателем Кубка Стэнли. В минувшем сезоне на фоне споров о новом контракте форварда обменяли сначала в «Каролина Харрикейнз», а затем в «Даллас».

Фото: [ flickr.com ]

Способы откоса

Воинская служба в Финляндии обязательная. Обычно это краткосрочные необременительные сборы. Некоторые хоккеисты предпочитают отделаться от долга перед родиной в межсезонье. Так, например, сделал защитник «Юты» Олли Мяяття.

Но большинство игроков оказываются непригодными для службы в армии по состоянию здоровья. Например, форвард «Сиэтл Кракен» Каапо Какко отмазался от призыва из-за диабета, а новый одноклубник Рантанена Роопе Хинтц получил белый билет из-за хоккейной травмы. Законным основанием для освобождения от службы могут быть поведенческие расстройства, заболевания иммунной и метаболической систем.

Словом, хоккеисты, проведшие тяжелейший сезон в НХЛ, без труда находят у себя болячки, позволяющие им откосить от службы.

Фото: [ Каапо Какко/flickr.com ]

Положить конец безобразиям

Случай с Рантаненом вызвал серьезный резонанс, и финские законодатели полны решимости перекрыть лазейки, которыми пользуются профессиональные спортсмены, и не только они одни.

«То, что игроки НХЛ признаются непригодными к службе, — это только вершина айсберга, которая многое говорит о том, как легко получить такую категорию. Но если ты физически и ментально годен на то, чтобы играть в самой требовательной лиге мира, сложно представить, какие могут быть основания для того, чтобы тебя признали непригодным к службе», — заявил депутат Хенрик Вуорнос.

Уже упомянутому Какко 24 года, до истечения возраста призыва еще далеко, так что его диагноз вполне могут пересмотреть и отправить, например, рыть окопы на границе с Россией.