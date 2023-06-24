«В футбол привела дочка»: многодетная леди из Красногорска зажигает в «Лиге мам»

В субботу на лыжном стадионе «Зоркий» в Красногорске проходит необычный турнир – «Кубок футбольных мам». Министерство физической культуры и спорта Московской области сообщает, что участвовать в турнире решили 12 команд из Москвы, Подмосковья и пяти соседних регионов. Отличный повод рассказать про одну из самых ярких мам-футболисток «Зоркого» Яну Романову. Пожалуй, это уникальная девушка. Мама троих детей не только надежно выполняет роль защитника в своей команде, но еще и успела пройти курсы футбольных арбитров.

ВОТ ДАЮТ!

В 2017 году в России провели конкурс «Миссис футбольная мама». Его участницы сражались на футбольном поле и соревновались в приготовлении завтраков для своих детей-футболистов. Впоследствии мамы организовали свою лигу. Сейчас в нее принимают всех женщин-любителей старше 18 лет, есть даже бабушки.

Любопытная история приключилась в Красногорске. Там 8 марта этого года мамы создали команду «Зоркий». А спустя пару месяцев она уже взяла серебро на турнире мам в Реутове. Причем «Зоркий» проиграл в финале «Ельцу» только по пенальти – 0:0 (2:3). Следующий турнир в Москве – снова второе место.

КОМАНДА-СЕМЬЯ

Одна из сильных сторон команды – почти безупречная оборона на поле. А это во многом заслуга Яны Романовой. Девушка по образованию лингвист-переводчик. От профессионального спорта, тем более от футбола, она всегда была далека. В школе и студенчестве Яна занималась легкой атлетикой и волейболом, но только «для души». Сейчас она еще и воспитывает троих детей: Андрею уже 17 лет, Алисе – 10, Диане на днях исполнится семь. Средняя дочка и привела маму в спорт.

Фото: [ из личного архива Яны Романовой ]

«Алиса занимается в «Зорком» пять лет. Сначала я посещала все ее тренировки, ездила на игры, а в свободное время играли во дворе семьей. Но в «Зорком» также регулярно проходят родительские турниры. Мне предложила сыграть одна из футболисток нашей команды – Алина Кирокосьян», – вспоминает Яна.

Сейчас в «Зорком» играют 20–25 мамочек. Тренируют их дважды в неделю те же специалисты, что готовят их детей, – Екатерина Вербицкая и Алиса Орешкина. Красногорская команда мам – это почти семья. Отметить вместе праздники или съездить на шашлыки – обычное дело для игроков.

СУДИТ И УЧИТ ФИНТЫ

История Яны Романовой уникальна еще и потому, что девушка прошла курсы молодого арбитра. Пока она судила только игры мальчиков, но планирует добраться и до взрослых команд. Яна признается, что совмещать все домашние заботы с тренировками и судейством непросто, но футбол заряжает энергией. Семья увлечение поддерживает: муж и дети всегда приезжают поболеть, а Алиса дает советы и учит финтам.