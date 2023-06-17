В Ликино-Дулеве учат готовить варенье по рецептам прошлых веков

Ликино-Дулево славится своим фарфором на всю Россию. Только в прошлом году Дулевский фарфоровый завод произвел более 1,3 млн изделий народных художественных промыслов. Но не только фарфором богата дулевская земля: здесь есть трогательный музей «Чай с вареньем». Тут проводят гастрономические театрализованные программы, учат готовить варенье по рецептам XIX века и угощают свежесобранным чаем. Рассказываем, почему еще вам стоит сюда наведаться.

СВОЕ – С ОГОРОДА

В трогательном музее «Чай с вареньем» теперь можно посетить программу «Вар-варенье поедаем, дулевским чаем запиваем». На мастер-классе вас научат в лучших традициях готовить «самое русское угощение» и расскажут, как правильно наслаждаться им, запивая чаем.

«Каждая наша программа – это театрализованное представление, где воссоздается быт и атмосфера загородного дома начала прошлого века, – поделилась хранительница музея Анастасия Королева. – Вместе с гостями наши сотрудники в старинной посуде и по рецептам начала XX века готовят варенье, рассказывают секреты приготовления этого классического лакомства из разных ягод и пьют чай вприкуску с баранками и блинами за большим столом».

Кстати, участники сами купажируют чай, заготовки для которого растут прямо в огороде на территории музея. А еще здесь можно трогать любые экспонаты и даже пробовать их на вкус – это и отличает музей от классических таких учреждений.

«Поэтому он и трогательный! – улыбается хранитель музея. – Конечно, «Чай с вареньем» нельзя назвать официальным музеем, это скорее творческое пространство, ведь у нас нет фонда и этикетажа. Но все же у нас есть постоянные экспозиции, а антураж меняется в зависимости от проведения специальных программ».

Для гостей проводят и другие мастер-классы. Например, учат варить мыло, расписывать имбирные пряники и фарфоровую посуду.

СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ XIX ВЕКА

Идея создать такое не­обычное пространство возникла после проведения двух фестивалей: «Вар-Варенье» и Фарфорового фестиваля «Агашка», где возрождают традиции русской кухни и во всей красе представляют уникальность народно-художественного промысла «Дулевский фарфор».– Вдохновитель и этих фестивалей, и нашего трогательного музея – директор Культурно-досугового центра «Дулевский» Виктория Беккер. Идея с фестивалем «Вар-Варенье», а позже и с музеем возникла благодаря семейной реликвии Виктории – кулинарной книги конца XIX века, – объяснила Анастасия Королева. – Сейчас эта книга рецептов – центральный и самый ценный экспонат в трогательном музее. Мы хотим возродить и популяризировать вкуснейшие русские традиции.

Сейчас в музее готовится новая программа, посвященная народному празднику Ивана Купалы. Участники познакомятся с традициями заваривания чая в Древней Руси, узнают старинные рецепты приготовления варенья и попадут на тематическое представление.

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