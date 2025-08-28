В основном турнире Лиги чемпионов сыграют четыре дебютанта: в трех из этих клубов есть российское присутствие

Стали известны все участники общего этапа Лиги чемпионов. Сразу четыре клуба впервые выступят на этой стадии главного футбольного еврокубка — бельгийский «Юнион», норвежский «Буде/Глимт», кипрский «Пафос» и «Кайрат» из Казахстана.

В трех последних клубах есть явственный российский след.

«Кайрат»

Клуб из Казахстана в квалификации последовательно прошел словенскую «Олимпию», финский «КуПС», словацкий «Слован», а затем дважды сыграл по 0:0 с шотландским «Селтиком». В серии пенальти творил чудеса голкипер Темирлан Анарбеков, отразивший три удара.

Еще одним героем стал российский защитник Егор Сорокин, который помог команде отстоять ворота в неприкосновенности в двух матчах с легендарным шотландским клубом.

Фото: [ ФК «Кайрат» ]

В России воспитанник академии «Зенита» поиграл за «Рубин» и «Краснодар» и даже один раз сыграл за национальную сборную. Всего он провел в РПЛ 116 матчей и забил шесть голов.

Прорывным для защитника был сезон 2018/19, когда он застолбил место в основе «Рубина», забивал «Спартаку» и «Зениту». Сорокина перекупил «Краснодар», там не очень заладилось, и футболист вернулся в «Рубин». Но новому главному тренеру Рашиду Рахимову игрок не подошел.

Весной 2024-го Сорокина отправили в Казахстан. Расставание не было безболезненным, футболист до сих пор обижен и на Рахимова, и на спортивного директора Константина Дзюбу. После выхода «Кайрата» в основной этап ЛЧ Сорокин не преминул потроллить обидчиков. В соцсетях выложил скрин списка участников Лиги чемпионов, где казахский клуб находится в компании «Реала», ПСЖ, «Баварии» и других грандов, и подписал «Рашиду, Дзюбе привет, обнял».

Пару Сорокину в центре обороны «Кайрата» составляет Александр Мартынович, бывший капитан «Краснодара», у которого есть белорусское и российское гражданство. Российский паспорт есть и у голкипера Александра Заруцкого. Вообще-то он основной вратарь команды и в квалификации Лиги чемпионов сыграл в семи матчах из восьми.

«Буде/Глимт»

Фото: [ ФК «Буде/Глимт» ]

Голкипер Никита Хайкин геройствует в составе чемпионов Норвегии с 2019 года, с короткой отлучкой в английский «Бристоль».

Биография футболиста — сюжет для приключенческого романа. Хайкин имеет российское, израильское и британское гражданство. Собирается получить еще и норвежское, чтобы получить возможность сыграть за сборную Норвегии. В российскую национальную команду Никита несколько раз вызывался на сборы, но так и не был заигран.

«Буде/Глимт» на слуху уже несколько лет. За последние пять лет команда четыре раза выиграла национальный чемпионат и прилично пошумела в еврокубках. В минувшем сезоне норвежский клуб добрался до полуфинала Лиги Европы, выбив из турнира «Твенте», «Олимпиакос» и «Лацио», но не устояв перед «Тоттенхэмом», будущим победителем Лиги Европы. Теперь скандинавскому выскочке предстоит новое испытание.

«Пафос»

Фото: [ ФК «Пафос» ]

Кипрский «Пафос» прошел через серьезное сито квалификации, одолев «Маккаби», киевское «Динамо» и «Црвену Звезду».

«Пафос» был основан только в 2014 году, а через три года его владельцем стал российский бизнесмен Сергей Ломакин, основатель сети магазинов Fix Price. При нем «Пафос» закрепился в элитном дивизионе и в минувшем сезоне стал чемпионом Кипра.

Главным тренером «Пафоса» является испанец Хуан Карлос Карседо. Специалист успел поработать в России — был помощником Унаи Эмери в «Спартаке».

В разное время выступали за «Пафос» и российские футболисты. Например, Дмитрий Торбинский, автор исторического победного гола сборной России в четвертьфинале Евро-2008 против голландцев.