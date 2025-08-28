В основном турнире Лиги чемпионов сыграют четыре дебютанта: в трех из этих клубов есть российское присутствие
Фото: [ФК «Кайрат»]
Стали известны все участники общего этапа Лиги чемпионов. Сразу четыре клуба впервые выступят на этой стадии главного футбольного еврокубка — бельгийский «Юнион», норвежский «Буде/Глимт», кипрский «Пафос» и «Кайрат» из Казахстана.
В трех последних клубах есть явственный российский след.
«Кайрат»
Клуб из Казахстана в квалификации последовательно прошел словенскую «Олимпию», финский «КуПС», словацкий «Слован», а затем дважды сыграл по 0:0 с шотландским «Селтиком». В серии пенальти творил чудеса голкипер Темирлан Анарбеков, отразивший три удара.
Еще одним героем стал российский защитник Егор Сорокин, который помог команде отстоять ворота в неприкосновенности в двух матчах с легендарным шотландским клубом.
Фото: [ФК «Кайрат»]
В России воспитанник академии «Зенита» поиграл за «Рубин» и «Краснодар» и даже один раз сыграл за национальную сборную. Всего он провел в РПЛ 116 матчей и забил шесть голов.
Прорывным для защитника был сезон 2018/19, когда он застолбил место в основе «Рубина», забивал «Спартаку» и «Зениту». Сорокина перекупил «Краснодар», там не очень заладилось, и футболист вернулся в «Рубин». Но новому главному тренеру Рашиду Рахимову игрок не подошел.
Весной 2024-го Сорокина отправили в Казахстан. Расставание не было безболезненным, футболист до сих пор обижен и на Рахимова, и на спортивного директора Константина Дзюбу. После выхода «Кайрата» в основной этап ЛЧ Сорокин не преминул потроллить обидчиков. В соцсетях выложил скрин списка участников Лиги чемпионов, где казахский клуб находится в компании «Реала», ПСЖ, «Баварии» и других грандов, и подписал «Рашиду, Дзюбе привет, обнял».
Пару Сорокину в центре обороны «Кайрата» составляет Александр Мартынович, бывший капитан «Краснодара», у которого есть белорусское и российское гражданство. Российский паспорт есть и у голкипера Александра Заруцкого. Вообще-то он основной вратарь команды и в квалификации Лиги чемпионов сыграл в семи матчах из восьми.
«Буде/Глимт»
Фото: [ФК «Буде/Глимт»]
Голкипер Никита Хайкин геройствует в составе чемпионов Норвегии с 2019 года, с короткой отлучкой в английский «Бристоль».
Биография футболиста — сюжет для приключенческого романа. Хайкин имеет российское, израильское и британское гражданство. Собирается получить еще и норвежское, чтобы получить возможность сыграть за сборную Норвегии. В российскую национальную команду Никита несколько раз вызывался на сборы, но так и не был заигран.
«Буде/Глимт» на слуху уже несколько лет. За последние пять лет команда четыре раза выиграла национальный чемпионат и прилично пошумела в еврокубках. В минувшем сезоне норвежский клуб добрался до полуфинала Лиги Европы, выбив из турнира «Твенте», «Олимпиакос» и «Лацио», но не устояв перед «Тоттенхэмом», будущим победителем Лиги Европы. Теперь скандинавскому выскочке предстоит новое испытание.
«Пафос»
Фото: [ФК «Пафос»]
Кипрский «Пафос» прошел через серьезное сито квалификации, одолев «Маккаби», киевское «Динамо» и «Црвену Звезду».
«Пафос» был основан только в 2014 году, а через три года его владельцем стал российский бизнесмен Сергей Ломакин, основатель сети магазинов Fix Price. При нем «Пафос» закрепился в элитном дивизионе и в минувшем сезоне стал чемпионом Кипра.
Главным тренером «Пафоса» является испанец Хуан Карлос Карседо. Специалист успел поработать в России — был помощником Унаи Эмери в «Спартаке».
В разное время выступали за «Пафос» и российские футболисты. Например, Дмитрий Торбинский, автор исторического победного гола сборной России в четвертьфинале Евро-2008 против голландцев.