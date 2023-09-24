В Подмосковье пройдет фестиваль с самой вкусной ухой

На следующих выходных в музее-заповеднике «Усадьба «Мураново» им. Ф.И. Тютчева пройдет VI гастрономический фестиваль «Аксаковская уха» (6+). Праздник приурочен ко дню рождения известного писателя, заядлого любителя рыбной ловли Сергея Аксакова, рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области. В Муранове в этот день будут угощать ухой по-царски и по-фински, представят иммерсивный спектакль и даже научат играть на скрипке. Рассказываем, почему не стоит пропускать один из аппетитных опен-эйров этой осени.

Причина № 1. Иммерсивный спектакль под открытым небом

VI гастрономический фестиваль «Аксаковская уха» посвящен известному писателю XIX века Сергею Аксакову, который обожал рыбачить и готовить уху.

«Он крепко дружил с владельцами Муранова и часто здесь отдыхал, поэтому именно в нашем музее-заповеднике мы проводим фестиваль в честь Аксакова, – поделилась заведующая отделом маркетинга и связей с общественностью музея-¬заповедника «Усадьба «Мураново» Анна Стратанович. – Аксаков также был замечательным писателем, автором известных книг «Записки об уженье рыбы» и «Аленький цветочек».

В честь сказки писателя «Аленький цветочек» на фестивале под открытым небом пройдет премьера иммерсивного одноименного спектакля, в котором будут принимать участие художники и музыканты, танцовщики и профессиональные актеры. Еще выступят местный ВИА «ЯнСаР» и ансамбль народной песни «Первоцвет», рассказала Стратанович. Также скрипач-виртуоз Даниил Юзбашев сыграет свои произведения, а местные поэтессы прочитают стихотворения перед всеми собравшимися.

Причина № 2. Суп с секретом а-ля Волга

На фестивале традиционно пройдет дегустация приготовленных в режиме реального времени нескольких видов ухи. Профессиональные повара будут угощать ухой по-царски, по-фински, приготовят блюдо с секретным ингредиентом и даже сделают деликатес – буйабес а-ля Волга.

«Также на территории пройдет гастрономическая ярмарка с дегустацией и будет работать любимое усадебное кафе «В амбаре», – добавила Анна Стратанович.

Фото: [ Пресс-служба Музея-усадьбы "Мураново" ]

Причина № 3. Сделать окунька своими руками

На гастрофесте найдется занятие не только для любителей рыбных изысков: в Муранове пройдут мастер-классы, где можно будет научиться делать «рыбные» сувениры своими руками.

Мастера научат делать фигурки рыбы из глины, дерева, ткани и шерсти. Также пройдут ремесленная и благотворительная ярмарки.

Бонус-причина. Покататься на лошадях и сапах

Пока не похолодало, все посетители усадьбы могут покататься по запруде реки на сапах и каяках, отправиться на конную прогулку по Барскому лугу и поиграть в крокет на территории самой усадьбы.