Премьера Венгрии Мадьяра попытались закидать яйцами во время выступления

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр столкнулся с инцидентом в ходе встречи с жителями города Сольнок. Неизвестный мужчина бросил в политика яйцо, однако не попал в цель, после чего был задержан сотрудниками полиции.

Инцидент произошел во время выступления Мадьяра на центральной площади и транслировался в прямом эфире. После броска охрана встала за спиной премьера с большими зонтами, готовясь защитить его от возможной повторной атаки.

Как сообщает Index, задержанный впоследствии заявил, что сожалеет о промахе. При задержании мужчина оказал сопротивление полицейским, в связи с чем силовики применили силу. Личность задержанного не раскрывается.

Сам Мадьяр предположил, что нападавший может быть сторонником оппозиционной партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз», и призвал участников встречи соблюдать порядок.

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