Премьера Венгрии Мадьяра попытались закидать яйцами во время выступления

В премьера Венгрии Мадьяра бросили яйцо на встрече с жителями

Политика

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Анастасия Широкая]

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр столкнулся с инцидентом в ходе встречи с жителями города Сольнок. Неизвестный мужчина бросил в политика яйцо, однако не попал в цель, после чего был задержан сотрудниками полиции.

Инцидент произошел во время выступления Мадьяра на центральной площади и транслировался в прямом эфире. После броска охрана встала за спиной премьера с большими зонтами, готовясь защитить его от возможной повторной атаки.

Как сообщает Index, задержанный впоследствии заявил, что сожалеет о промахе. При задержании мужчина оказал сопротивление полицейским, в связи с чем силовики применили силу. Личность задержанного не раскрывается.

Сам Мадьяр предположил, что нападавший может быть сторонником оппозиционной партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз», и призвал участников встречи соблюдать порядок.

Ранее эксперт рассказал, зачем Венгрия высылает дипломатов РФ.

Читайте также

Киев ответил Сеулу на обвинения в разглашении сведений

Встреча Зеленского и Трампа в Нью-Йорке: политолог рассказал, чего ждать от диалога

Встреча Зеленского и Трампа в Нью-Йорке: политолог рассказал, чего ждать от диалога

Американист Дудаков: Трамп может не воспользоваться новыми санкциями против России из-за энергокризиса

Удар по цифровым артериям Киева: ВС России поразили центры данных спецслужб

Выборы в ФРГ как индикатор: политолог пояснил, почему антироссийская риторика сдает позиции

Выборы в ФРГ как индикатор: политолог пояснил, почему антироссийская риторика сдает позиции

Украине предрекли гибельную зиму: Киев просит энергетическое перемирие

Украине предрекли гибельную зиму: Киев просит энергетическое перемирие

«База для беженцев и 600 человек. Барнем голосует за выход из Великобритании

«База для беженцев и 600 человек. Барнем голосует за выход из Великобритании

Что задумали в НАТО: депутат Соболев раскрыл планы альянса

Что задумали в НАТО: депутат Соболев раскрыл планы альянса

Киев рвется к перемирию, но Москва не верит

Киев рвется к перемирию, но Москва не верит

Встреча в Нью-Йорке: политолог раскрыл, сможет ли Трамп остановить удары по НПЗ

Встреча в Нью-Йорке: политолог раскрыл, сможет ли Трамп остановить удары по НПЗ

Путин уличил Европу в разрыве с собственным народом

Путин уличил Европу в разрыве с собственным народом

На Украине хотят убрать из гимна слова «ще не вмерла»

Добавьте mosregtoday.ru в избранное