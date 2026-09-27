«Для тренингов и семинаров»: ИК-1 закупила три массажных кресла за 128 тысяч рублей

Исправительная колония № 1, расположенная в Ярославской области, разместила заказ на приобретение трех кресел для нужд учреждения. Согласно информации с портала государственных закупок, на которую ссылается издание «Ярньюс», сумма контракта с ярославской компанией составляет 128 тысяч рублей.

Самая дорогостоящая позиция оценивается в 92 тысячи рублей. В технической документации указано, что изделие оснащено пятью режимами массажа, функцией подогрева и встроенными аудиодинамиками.

Два других кресла укомплектованы столиками для ноутбуков. Их совокупная стоимость — 36 тысяч рублей. Каркас планируется изготовить из березовой фанеры, а обивку выполнить из ткани типа «Оксфорд».

Поставка мебели запланирована на конец следующей недели. В документации отмечено, что предметы интерьера предназначены для оснащения комнаты психологической разгрузки.

В 2022 году региональное управление ФСИН сообщало о функционировании подобных помещений в подведомственных учреждениях. В таких зонах с осужденными проводятся индивидуальные консультации, тренинги, семинары и мастер-классы.

Ранее сообщалось о том, что осужденный за поездку в ДНР Петерсон перенес инсульт в тюрьме Эстонии.